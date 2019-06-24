MAGAZİN

Didem Soydan'dan Ekrem İmamoğlu’na teşekkür

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan model Didem Soydan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamnoğlu'na şu sözlerle teşekkür etti.

Didem Soydan'dan Ekrem İmamoğlu’na teşekkür

Sonuçların belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve İmamoğlu üzerinden ülke gündemine yönelik tespitlerde bulunan Soydan, şu satırları takipçilerine ulaştırdı:
“Sen bize özlediğimiz ışığı, umudu, birleşmeyi getirdin. O kadar uzun zamandır ( ilk oy kullandığımda beri) bu ülkenin adım adım gerilediğine, insanların haksız yere hapislerde tutulduğuna, münasebetsiz konuşmaların tamamına ve kötülük adına bütün tanımların canlı vücut bulmuş hallerine tanık olduk ki…Bu ülkenin işgal altında gibi hissettirilmesi, ayrışmış hissetmenin burukluğu ve hayal kırıklığı ile ağzına kadar dolmuş halini hiç söylemiyorum bile. Sonunda her şeyin çok güzel olması için bir kapı aralayıp bizlere tekrar umut verdiğin için ailem ve kendim adına canı gönülden teşekkür ederim”

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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan seçim Ekrem İmamoğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yolun açık olsun tüm kötülükler kötülük yapanların olsun allah seni dogruluktan ayırmasın başarılar diliyorum SAYIN EKREM İMAMOGLU
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