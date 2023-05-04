Didem Soydan göğüslerini elleriyle kapadı! "Neden elinle kapadın?" yorumuna yanıt verdi

Son yılların en popüler modellerinden Didem Soydan ne paylaşsa olay oluyor. Özellikle iddialı pozlarıyla dikkat çeken modelin son pozları da olay oldu.

Üstsüz pozlarını paylaşan Didem Soydan göğüslerini elleriyle kapadı. Bu kareler hem beğeni hem tepki gördü.

Modele "Neden elinle kapadın?" yorumları da geldi. Sosyal medyada hayranlarını verdiği yanıtlarla da dikkat çeken Soydan bu soruyu da yanıtsız bırakmadı.

Bu soruya "Canım tam olarak öyle istedi" yanıtı veren modele Şeyma Subaşı ise "Uff" yazarak beğendi.



