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Didem Soydan göğüslerini elleriyle kapadı! "Neden elinle kapadın?" yorumuna yanıt verdi

04.05.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı model Didem Soydan sosyal medyada üstsüz pozlarıyla dikkat çekti. Didem Soydan'ın göğüslerini elleriyle kapattığı pozlara yorum yağdı. Model "Neden elinle kapadın?" yorumuna yanıt verdi.

Didem Soydan göğüslerini elleriyle kapadı! "Neden elinle kapadın?" yorumuna yanıt verdi

Son yılların en popüler modellerinden Didem Soydan ne paylaşsa olay oluyor. Özellikle iddialı pozlarıyla dikkat çeken modelin son pozları da olay oldu.

Üstsüz pozlarını paylaşan Didem Soydan göğüslerini elleriyle kapadı. Bu kareler hem beğeni hem tepki gördü.

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Modele "Neden elinle kapadın?" yorumları da geldi. Sosyal medyada hayranlarını verdiği yanıtlarla da dikkat çeken Soydan bu soruyu da yanıtsız bırakmadı.

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Bu soruya "Canım tam olarak öyle istedi" yanıtı veren modele Şeyma Subaşı ise "Uff" yazarak beğendi.

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