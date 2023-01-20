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  4. Didem Soydan'ın son pozlarına beğeni yağdı! Sere serpe uzanıp bacaklarını gösterdi

Didem Soydan'ın son pozlarına beğeni yağdı! Sere serpe uzanıp bacaklarını gösterdi

20.01.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel isim son olarak reklam için verdiği pozlarla dikkat çekti. Sere serpe uzanıp muhteşem fiziğini sergileyen Soydan'a beğeni yağdı.

Didem Soydan'ın son pozlarına beğeni yağdı! Sere serpe uzanıp bacaklarını gösterdi

Geçtiğimiz günlerde dekolte pozlarını paylaşarak bazı takipçilerinden tepki gören Didem Soydan yeni paylaşımlarıyla gündemde.

Bir takipçisinin "Şunları komple açın da kurtulun" da sözlerine "Var açığı Google'la kurtul kardeşim" yanıtını veren Soydan yeni pozlarıyla resmen sosyal medyayı salladı.

Model Soydan önce sere serpe uzanıp belden aşağısını paylaştı.

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Ardından ise fotoğrafın tamamını paylaşan Didem Soydan güzel fiziğiyle büyüledi.

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Didem Soydan'ın cesur pozlarını görenler "Yine çığır açtı" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

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Didem Soydan Model dekolte

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