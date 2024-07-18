Didem Soydan kamera karşısına geçti! Gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açıp poz verdi

MYNET-Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla çok konuşulan Didem Soydan sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

CESUR TARZI OLAY OLDU

Her paylaşımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Profesyonel bir çekim için kamera karşısına geçen Soydan'ın iddialı tarzı olay oldu.

Mavi bir gömlek ve mavi bir şort giyen ünlü manken içine hiçbir şey giymeden gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açıkta bıraktı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Soydan'ın bu pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü mankene; 'efsane', 'harika görünüyor', 'yine abartmış', 'ne yapacaklarını şaşırdılar artık' gibi yorumlar yapıldı.