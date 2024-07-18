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  4. Didem Soydan kamera karşısına geçti! Gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açıp poz verdi

Didem Soydan kamera karşısına geçti! Gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açıp poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.07.2024 09:21
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Her adımı adeta olay olan ünlü manken Didem Soydan bu defa bir marka için kamera karşısına geçti. Profesyonel çekim için pozlar veren Soydan'ın cesur tarzı dikkat çekti. Mavi bir gömlek ve bir şort giyen ünlü manken gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açıp poz verdi.

Didem Soydan kamera karşısına geçti! Gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açıp poz verdi

MYNET-Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla çok konuşulan Didem Soydan sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

CESUR TARZI OLAY OLDU

Her paylaşımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Profesyonel bir çekim için kamera karşısına geçen Soydan'ın iddialı tarzı olay oldu.

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Mavi bir gömlek ve mavi bir şort giyen ünlü manken içine hiçbir şey giymeden gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açıkta bıraktı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Soydan'ın bu pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü mankene; 'efsane', 'harika görünüyor', 'yine abartmış', 'ne yapacaklarını şaşırdılar artık' gibi yorumlar yapıldı.

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Didem Soydan
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