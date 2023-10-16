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Didem Soydan pantolonunu yarıya kadar indirip iç çamaşırlarıyla poz verdi

16.10.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Gerek açıklamaları gerek takipçilerine verdiği yanıtlar gerekse sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan yine sosyal medyayı salladı. Didem Soydan ayna karşısında iç çamaşırlı pozuyla dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan, kendisine yapılan yorumlara da sessiz kalmıyor. Son olarak Soydan kendisine yapılan, 'Aç da ülkenin merakı bitsin' sözleri üzerine "Milyarlarca yıldır kadınların vajinası değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bi selam verirsiniz" yanıtıyla gündem olmuştu.

Başarılı kariyeriyle ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Didem Soydan yeni paylaşıma imza attı.

Ekran Alıntısı

Şeffaf detaylı iç çamaşırlarıyla aynı karşısında geçen model pantolonunu da yarıya kadar indirip yine iddiasını ortaya koydu.

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Didem Soydan'a hayranlarından beğeni yağarken bazı takipçilerinden ise yine eleştiriler geldi.

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Didem Soydan sosyal medya kadınları

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