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    4. "Hayranlarım istedi" dedi! Kalabalık bir caddenin ortasında iç çamaşırını çıkartıp salladı... Sosyal medya bu olayı konuşuyor

    "Hayranlarım istedi" dedi! Kalabalık bir caddenin ortasında iç çamaşırını çıkartıp salladı... Sosyal medya bu olayı konuşuyor

    04.11.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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    "Hayranlarım istedi" dedi! Kalabalık bir caddenin ortasında iç çamaşırını çıkartıp salladı... Sosyal medya bu olayı konuşuyor

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran 21 yaşındaki Kine-Chan yine herkesi şaşırtan bir harekete imza attı. Fenomen isim hayranlarının meydan okuma teklifini kabul ederek kalabalık bir caddenin ortasında yavaşça iç çamaşırını çıkarttı. O an sosyal medyadan paylaşıldı.

    Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki işlek bir sokakta hayranlarının meydan okuma teklifini kabul ederek iç çamaşırını çıkartan 21 yaşındaki Kine-Chan yine gündem olmayı başardı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kot eteğinin altındaki iç çamaşırını çıkartan Kine-Chan dantel detaylı iç çamaşırını sokağın ortasında salladı.

    SOSYAL MEDYADAN İLGİ ÇEKTİ

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği 21 yaşındaki Kine-Chan gönderisine, "Geldiğimde bu mücadeleyi yapmak eğlenceliydi. Yoldan geçenlerin şaşkınlık dolu ifadelerini görmek güzeldi" notunu eklemeyi ihmal etmedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada 700 bini aşkın takipçisi bulunan Chan'ın meydan okuması Instagram'ı adeta salladı.

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