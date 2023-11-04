"Hayranlarım istedi" dedi! Kalabalık bir caddenin ortasında iç çamaşırını çıkartıp salladı... Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki işlek bir sokakta hayranlarının meydan okuma teklifini kabul ederek iç çamaşırını çıkartan 21 yaşındaki Kine-Chan yine gündem olmayı başardı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kot eteğinin altındaki iç çamaşırını çıkartan Kine-Chan dantel detaylı iç çamaşırını sokağın ortasında salladı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği 21 yaşındaki Kine-Chan gönderisine, "Geldiğimde bu mücadeleyi yapmak eğlenceliydi. Yoldan geçenlerin şaşkınlık dolu ifadelerini görmek güzeldi" notunu eklemeyi ihmal etmedi.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada 700 bini aşkın takipçisi bulunan Chan'ın meydan okuması Instagram'ı adeta salladı.