Dikkat! Brezilya'daki avcı bankacılık yazılımı dünyaya yayılıyor

Kaspersky açıklamasına göre, araştırmacılar, Guildma bankacılık kötü amaçlı yazılımının Windows üzerindeki bir kampanyasını izlerken, yalnızca Windows için kötü amaçlı bir .ZIP dosyasını yüklemekle kalmayıp aynı zamanda yeni bir bankacılık Truva Atı olan Ghimob'u yüklemek için indirici gibi davranan kötü amaçlı bir dosyayı dağıtan URL'lerle karşılaştı.

Erişilebilirlik moduna sızdıktan sonra Ghimob kalıcılık kazanabiliyor, manuel kaldırmayı devre dışı bırakabiliyor, verileri yakalayabiliyor, ekran içeriğini değiştirebiliyor ve saldırganlara uzaktan kontrol yetkisi sağlayabiliyor.

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER BREZİLYA DIŞINA ÇIKMAYI PLANLIYORLAR

Uzmanlara göre, bu tipik mobil Uzaktan Erişim Truva Atı'nın (RAT) geliştiricileri, ağırlıklı olarak Brezilya'daki kullanıcılara odaklanıyor ancak dünya çapında genişleme planları bulunuyor. Kampanya halen aktif durumda.

Hem Latin Amerika'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde geniş ölçekli kötü niyetli faaliyetleriyle tanınan kötü şöhretli Tetrade serisinin bir parçası olan Guildma, yeni teknikler üzerinde aktif olarak çalışıyor, kötü amaçlı yazılımlar geliştiriyor ve yeni kurbanları hedef alıyor.