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Dikkat çeken görüntü: Erdoğan ve İmamoğlu yan yana! 'İkisi de yakışıklı insanlar'

27.01.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bilboardlardaki görüntü, görenlerin dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları birçok bilboardda yan yana yer aldı. İki ismi yan yana gören vatandaşlardan biri, "İkisi de yakışıklı insanlar" yorumunda bulundu. Erdoğan’ın Bilecik gezisi sebebi ile bugün ziyaret edeceği ilçeyi yarın da İmamoğlu'nun ziyaret etmesi bekleniyor. İşte dikkat çeken o kareler...

Dikkat çeken görüntü: Erdoğan ve İmamoğlu yan yana! 'İkisi de yakışıklı insanlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gün arayla Bilecik ve bazı ilçelerini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün, Belediye Başkanı İmamoğlu’nun ise yarınki ziyaretleri öncesi birçok bilboardda ilanlar yayınlandı. Bozüyük ilçe merkezinin yanı sıra Bilecik il merkezinde de olduğu belirtilen birçok bilboardda Erdoğan ve İmamoğlu’nun fotoğrafları yan yana yapıştırıldı, gezi programları hakkında bilgiler verildi.

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"İKİSİ DE YAKIŞIKLI İNSANLAR"

İsmet İnönü caddesi üzerindeki iki fotoğrafın aynı bilboardda olmasını değerlendiren Erhan Köprülü isimli vatandaş, "Seçim sürecindeyiz, iki partinin adayı olabilir. Ekrem İmamoğlu da aday olabilir diğer kişi de Cumhurbaşkanı o da aday olabilir. Demokrasi olan ülkede belediye başkanı gezebilir. Bence sıkıntı yok. Gezmesi demokrasi için güzel. İkisi de yakışıklı insanlar" dedi.

İHA

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Ekrem İmamoğlu Bilecik Recep Tayyip Erdoğan

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