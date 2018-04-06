Dila Tarkan, Eser Yenenler'den sonra aşkı buldu! Evleniyor

Şeyma Subaşı'nın yakın dostu Dila Tarkan, adını Eser Yenenler ile yaşadığı aşkla duyurmuş, ikili ilişkilerini sürpriz bir kararla noktalamıştı.

Tarkan, aradığı mutluluğu Yahya Uçbaşaran'da buldu. Çift, evlenmeye karar verdi.

Sevgilisiyle birlikte Japonya'ya tatile giden Dila Tarkan, aldığı sürpriz evlenme teklifini sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

Dila Tarkan, güzel haberi " Sana evet! Sahip olduğumuz her şeye evet! Ve geleceğimiz her şeye evet! Hayatımın geri kalanını seninle paylaşacağım için çok mutluyum. Seni çok seviyorum Yashyoss" notu ile duyurdu.