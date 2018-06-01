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Dilan Çiçek Deniz'den estetik iddialarına ilginç cevap!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz estetik yaptırdığı iddialarına çocukluk fotoğrafıyla cevap verdi.

Dilan Çiçek Deniz'den estetik iddialarına ilginç cevap!

Çukur dizisinde Sena'yı canlandıran Miss Turkey 2014 İkincisi Dilan Çiçek Deniz, estetik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'TÜYOLARIM VE PÜF NOKTALARIM VAR'
Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Estetik ile ilgili sorulmadan ve araştırılmadan yapılan bir haber maalesef çok yanlış ve çirkin haberlere sebebiyet vermeye başladı. Bir kişinin üzerine bir şeyi yapıştırmak bu kadar kolay olmamalı. Yüzümde hiç estetik yoktur. Bu konuda kişisel haklarıma zarar veren haberler ile ilgili gerekli hukuksal işlemler yapılacaktır. 14 yaşımda çekilmiş bir fotoğraf ile 23 yaşımda çekilmiş fotoğraf karşılaştırılıyor! Ergenlik ile genç kızlık arasındaki gelişmeden ve değişimden bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Ayrıca çok basit makyaj tüyolarım ve püf noktalarım da var. 3 dakikada estetiksiz çözüm videosu için takipte kalın. Son olarak da bazı gazeteci arkadaşların kalemini biraz daha özenli kullanmasını rica ediyorum. Yalan haber sınırını aştı. Benim de ailem haberleri okuyor...

Tİ'YE ALDI
Dilan Çiçek Deniz bu açıklamasının ardından Instagram'da estetik iddialarını adeta ti'ye alan bir fotoğraf paylaştı. Çocukluk halini paylaşan Deniz, fotoğrafın üzerine yazdıklarıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Dilan Çiçek Deniz estetik

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