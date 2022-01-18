Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi sarışın oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz haftalarda soluğu İzlanda'da almıştı. Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı.
Aile ile tanıştıktan sonra bir süre İzlanda'da tatil yapan oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü.
Çukur ve Alev Alev'in ardından yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Deniz ilk olarak imajını değiştirdi.
Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.
"Yeni karakter yükleniyor" notuyla son halini paylaşan Deniz'in fotoğrafına kısa sürede 200 bine yakın beğeni geldi.
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