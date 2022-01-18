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  4. Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi sarışın oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi sarışın oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

18.01.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni projesi için imaj değiştirdi. İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığında olan Çiçek, saçlarını sarıya boyattı. Güzel oyuncu son halini "Yeni karakter yükleniyor" notuyla paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi sarışın oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz haftalarda soluğu İzlanda'da almıştı. Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı.
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GÜZEL OYUNCU SARIŞIN OLDU

Aile ile tanıştıktan sonra bir süre İzlanda'da tatil yapan oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü.

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Çukur ve Alev Alev'in ardından yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Deniz ilk olarak imajını değiştirdi.

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Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.

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"Yeni karakter yükleniyor" notuyla son halini paylaşan Deniz'in fotoğrafına kısa sürede 200 bine yakın beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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