MAGAZİN

Dilan Çiçek Deniz, Victoria's Secret seçmelerine katılan ilk Türk oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret modeli olmaya bir adım daha yaklaştı. Cast direktörü ile görüşmeye giden 23 yaşındaki oyuncu "Çok heyecanlıyım" dedi

Dilan Çiçek Deniz, Victoria's Secret seçmelerine katılan ilk Türk oldu!

Geçen yaz oyunculuk eğitimi için gittiği Los Angelas’ta dünyanın en büyük ve en önde gelen ajanslarından biri ile çalışmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, bu yaz da tekrar hem tatil hem iş görüşmeleri için gittiği şehirde başvurduğu Victoria’s Secret seçmeleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Deniz, bütün dünyadan yüzlerce modelin katıldığı seçmelerden çok az kişi arasından New York’a davet edilerek cast direktörü ile görüşmeye gitti.

Seçmeler sırasında New York basınının yoğun ilgi gösterdiği Dilan Çiçek Deniz, bu görüşme sonrasında yapılacak değerlendirme neticesinde olumlu sonuç olur ise tüm dünyada yılbaşı gecesi yayınlanan Victoria’s Secret Moda Şovu defilesinde dünyaca ünlü modeller ile yürüyecek ilk Türk Victoria’s Secret meleği olacak.

'ÇOK ÖNEMLİ KİŞİLERLE TANIŞTIM'

2014 yılında Miss Universe Turkey seçildikten sonra modellik yapmayan ve oyunculuk kariyerine yoğunlaşan Dilan Çiçek Deniz seçmelere davet edilen ilk Türk oldu.

HaberTürk'ün haberine göre Dilan Çiçek Deniz “Eğer defilede yer alma fırsatı yakalarsam yurtdışında oyunculuk kariyerime adım atmam için çok önemli bir şans olacak, bu yüzden çok heyecanlıyım. Çok önemli kişiler ile tanıştım” dedi.

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