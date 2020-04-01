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Dilan Çıtak Tatlıses: Halsizlik fazla, korkuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi Levent Dörter'in corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra endilelerini takipçileriyle paylaştı...

Dilan Çıtak Tatlıses: Halsizlik fazla, korkuyorum

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Instagram’da bir canlı yayın açarak takipçileriyle dertleşti. Sevgilisi Levent Dörter’in koronavirüsü testinin pozitif çıkmasından sonra kendisinin de virüs alıp almadığı merak konusu.

Çıtak da endişeli olmalı ki, takipçileriyle konuşurken hastalık belirtileri gösterdiğini belirtti.

dilan-instagram

Çıtak “Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum” dedi…


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Anahtar Kelimeler:
dilan çıtak tatlıses, koronavirüs,

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