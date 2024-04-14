Dilan Polat'a bir şok daha! "7 yıl hapsi isteniyor" iddiaları Şükran Polat'ı kızdırdı

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'a bir dava daha açıldığı iddiası gündem oldu. Cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Pola'ın iddiaya göre, "Hatırlamıyorum" savunması yeterli olmadı.

Haberlerde yer alan iddiaya göre; fenomene zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bu iddialar sonrası Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat isyan etti.

Şükran Polat paylaşımında "Kim bu haberleri salıyor ortaya doğru yanlış aslında incelense gerçekler ortaya çıkar. Hakaret ve tehditten kimse 7 yıl yargılanmamış bu ülkede" dedi.

Kaynana Polat devamında ise "Böyle bir şey doğru değildir" ifadelerini kullandı.





