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  4. Dilan Polat'a bir şok daha! "7 yıl hapsi isteniyor" iddiaları Şükran Polat'ı kızdırdı

Dilan Polat'a bir şok daha! "7 yıl hapsi isteniyor" iddiaları Şükran Polat'ı kızdırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.04.2024 14:03
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Tutuklanmadan önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunduğu belirtilen Dilan Polat hakkında iddialar göre 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat bu iddialara isyan etti.

Dilan Polat'a bir şok daha! "7 yıl hapsi isteniyor" iddiaları Şükran Polat'ı kızdırdı

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'a bir dava daha açıldığı iddiası gündem oldu. Cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Pola'ın iddiaya göre, "Hatırlamıyorum" savunması yeterli olmadı.

Haberlerde yer alan iddiaya göre; fenomene zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bu iddialar sonrası Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat isyan etti.

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Şükran Polat paylaşımında "Kim bu haberleri salıyor ortaya doğru yanlış aslında incelense gerçekler ortaya çıkar. Hakaret ve tehditten kimse 7 yıl yargılanmamış bu ülkede" dedi.

Kaynana Polat devamında ise "Böyle bir şey doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya
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