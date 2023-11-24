Dilan Polat'ın intihar etmek istediği iddia edilmişti! Avukatlar hemen cezaevine gidip paylaşım yaptı

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddiaları bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde kalan eşi Engin Polat’la telefon görüşmesi yaparak “intihar etmek istiyorum” dediği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak ise iddiaların yalan olduğunu cezaevine giden avukatların paylaşımlarını paylaşarak duyurdu.

Avukat açıklamasında "Kendisinin durumu iyi medyaya yansıyan intihar haberlerini özellikle sorduk ve böyle bir durumun olmadığını açıkça ifade etti" dedi.





