Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan da gündemde! Murat Ağırel söylediği her şeyi yalanladı

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın kendisine cezaevinden haber gönderdiğini paylaşan Sevim Alan da gündemde. Polat'ın arkadaşı olan Sevim Alan hakkında 2. Sayfa'da bomba bir iddia gündeme geldi.

Sevim Alan, "Herkes mali şube polisi oldu herkesi aynı kefeye koymayın" diyerek isyan etti. Alan daha sonra katıldığı bir X yayınında Murat Ağırel'i arayarak gelir kaynağı hakkında bilgi verdiğini ve onu ikna ettiğini söyledi.

Murat Ağırel ise bu sohbet odasına katılarak "3 saat değil 3 dakikalık konuşmam bile yok. Böyle bir şey yok... Benim böyle bir vaktim yok. Tehdit edildiğini söyledi, suç duyurusunda bulunduğunu yazdı. Bu kadar hızlı zenginleşmenin kaynağı nedir diye sordum. Vergi matrahı ile ilgili belge gönderdi, milyonlar almadığını beyan etti. Diploma gönderdim demiş öyle bir şey yok" diyerek sitem etti.





