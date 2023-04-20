Dilan Polat kocasına yapılan yorumlardan sonra çıldırdı! "Yırtarım sizi"

Paylaşımlarla ve kocasının kendisine aldığı pahalı hediyelerle gündeme gelen Dilan Polat çıldırdı. TikTok'ta kocası Engin Polat'ın kadınlar yüzünden akım olması fenomeni kızdırdı.

"Benim kocamı paylaşmayın, benim kocamın tek fotoğraflarını paylaşmayın" diyen Dilan Polat konuşmasının devamında "Benim kocama yazmayın. Benim kocamla ilgili herhangi bir hayal kurmayın. Bak benim kocam diyorum. Benim çocuklarımın babası. Sinir sistemimin bozulmasını istemiyorum" dedi.

"BENİM KOCAMI İSTEMEYİN"

"Benim kocamı istemeyin. Biz karı kocayız ve mutluyuz, bizi rahatsız etmeyin. İnsan mı bitti? O benim kocam, karısının kocası" diye üzerine basa basa söyleyen Polat; Twitter paylaşımlarıyla da şaşkınlık yarattı.

Dilan Polat "TikTok'ta kocamla akım yapanlar yırtarım sizi" dedi.

Fenomen daha önce kocasının ayak parmaklarını öpmesiyle uzun süre gündemde kalmıştı.



