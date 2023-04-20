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Dilan Polat kocasına yapılan yorumlardan sonra çıldırdı! "Yırtarım sizi"

20.04.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen ve iş insanı Dilan Polat kocasına gelen mesajlardan rahatsız oldu. 'Kocama yazmayın' tepkileriyle zaman zaman gündeme gelen Dilan Polat son olarak çıldırdı. Fenomen paylaşımlarında "Yırtarım sizi" diyerek herkesi şaşkına uğrattı.

Dilan Polat kocasına yapılan yorumlardan sonra çıldırdı! "Yırtarım sizi"

Paylaşımlarla ve kocasının kendisine aldığı pahalı hediyelerle gündeme gelen Dilan Polat çıldırdı. TikTok'ta kocası Engin Polat'ın kadınlar yüzünden akım olması fenomeni kızdırdı.

"Benim kocamı paylaşmayın, benim kocamın tek fotoğraflarını paylaşmayın" diyen Dilan Polat konuşmasının devamında "Benim kocama yazmayın. Benim kocamla ilgili herhangi bir hayal kurmayın. Bak benim kocam diyorum. Benim çocuklarımın babası. Sinir sistemimin bozulmasını istemiyorum" dedi.

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"BENİM KOCAMI İSTEMEYİN"

"Benim kocamı istemeyin. Biz karı kocayız ve mutluyuz, bizi rahatsız etmeyin. İnsan mı bitti? O benim kocam, karısının kocası" diye üzerine basa basa söyleyen Polat; Twitter paylaşımlarıyla da şaşkınlık yarattı.

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Dilan Polat "TikTok'ta kocamla akım yapanlar yırtarım sizi" dedi.

Fenomen daha önce kocasının ayak parmaklarını öpmesiyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Ekran Alıntısı


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