Dilan Polat ve Engin Polat davasında intikam ayrıntısı! Sosyal medya fenomeni ‘Rat’ atarak verileri topladı

Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli kara para aklama iddiasıyla yargılanıyor. Polat'larla ilgili hazırlanan iddianamede başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olan sosyal medya fenomeni Erkan Şahin’in tanık olarak verdiği ifade de yer aldı.

Sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, intikam için Dilan Polat ve Engin Polat hakkıdaki soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Şahin, Polat'ların yasa dışı bahis bağlantılarını delilleriyle birlikte savcıyla paylaştı.

UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA...

İddiaya göre Erkan Şahin, Polat çiftinin telefon ve bilgisayarlarına uzaktan erişim yolu ile bağlanıp işine yarayabilecek verileri topladı.

Şahin, Engin Polat'ın yasa dışı bahis ile ilgili konuşmalar yaptığını, bazı sitelere para yatırdığı, anaparasının yüzde 40'ını da kâr payı olarak kripto paralar üzerinden geri aldığını savcıya anlattı.

İddianamede Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın idaresinde olan yasa dışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptığı konumu itibari ile örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.

POLAT ÇİFTİNİN YARGILANACAĞI GÜN BELLİ OLDU

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 28 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak. Duruşmalar 5 ve 6 Eylül'de devam edecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

(AA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

