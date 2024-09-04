Dilan Polat ve Engin Polat duruşması başlıyor! Cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez paylaştı

Dilan ve Engin Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 28 sanıkla birlikte hakim karşısına çıkacak.

Çift, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'yasadışı bahis ve şans oyunları düzenleme' suçlamalarıyla yargılanıyor.

Geçtiğimiz gün eşini görmeye cezaevine giden Dilan Polat basına konuşmuyor. Tek bir açıklama yapmayan Dilan Polat sosyal medyayı da kullanmayı tercih etmiyor.

Ancak fenomen sosyal medyasındaki grubunda bir paylaşımda bulundu.

Dilan Polat eşi Engin Polat için dua istedi. O paylaşım da sosyal medyada çeşitli hesaplarda paylaşıldı.

Sıla Doğu geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ile bir pozunu paylaşmıştı ve paylaşımı da hızlıca silmişti. Polat'ın lüks evine döndüğü fotoğraf sayesinde ortaya çıkmıştı.