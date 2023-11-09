'Kara para aklama' sorusuna çarpıcı yanıt! Dilan ve Engin Polat'ın vekilliğini yürüten avukat 'sabit' diyerek açıkladı

Türkiye, uzun bir süredir Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ''kara para aklamak'', ''vergi kaçırmak'' ve ''örgüt kurmak'' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmayla ilgili neredeyse her yeni gün yeni detaylar ortaya çıkarken, çiftin vekilliğini yürüten avukat Sevinç Horoz, YouTube'da Kenan Taş'ın canlı yayınına konuk oldu. Horoz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kenan Taş'ın "Evet bir diğer mesele de özellikle Engin Polat'ın ifadesinde geçen, Anadolu Adliyesi'ne başvuran birkaç ismin ifadesi var. Özellikle MASAK ve kara para meselesinin tek noktası, gözüken noktası. En azından biz de birkaç gündür ifadeleri inceliyoruz. Birinin bir başvurusundan çıkıyor. Diyor ki işte Gürcistan'da bir ekip var diyor, onlar diyor yasa dışı bahis sürecindeler diyor, yasa dışı bahis olduğu için de diyor böyle bir ihbar var Engin bey ile ilgili. Bu süreci takip ediyor musunuz, siz savcılığa sordunuz mu avukatlar olarak resmi yollardan?" şeklindeki sorusuna cevap veren avukat Sevinç Horoz şöyle konuştu:

"AÇIKÇASI BİR KURGUDAN İBARET OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEYİZ"

Hani ben şunu, çok açık olarak biz suç duyurusunda da bulunmuştuk bu ilgili kişi hakkında ama, çok somut haliyle size izah edeyim. Bize emniyet ifadesinde açıkça önümüze sunulan bu konulara ilişkin olarak, sınırlı olarak söylüyorum. Murat Ağırel'in ismini ve cismini bilmediğimiz bir kod adıyla yazışma yaptığı birkaç yazışma, mesajlaşma görüntüsü sunuldu. Buna ilişkin ekstra destekleyici bir delil sunulmadı. İçerik tamamen kurgusal bir içerikte, yazışmanın içeriği. Onun haricinde de bahsettiğiniz kişinin ihbar mektubu sunuldu. Yani biz bu kurgusal beyanlara ilişkin bir cevap verebilecek durumda değildik. Çünkü o kadar hayal ürünü ve gerçek dışı beyanlardır ki bu noktada ilgili kurumların bunları destekleyici bir somut veri sunması gerekiyordu önümüze maalesef böyle bir veri de gelmedi. Açıkçası bir kurgudan ibaret olduğunu düşünmekteyiz ama yargı süreci de devam ettiği için buna ilişkin hani, ekstra bir şey söylemek istemiyorum. Varsa muhakkak zaten ortaya çıkacaktır. Gerekli kurumlar da gerekli araştırmaları yapıyordur. Lakin tüm sürecin tamamı Vergi Usul Kanunu'na muhalefete ilişkindi. Kovuşturmanın da biz bu yönde devam edeceğini düşünüyoruz ancak bunlar hukukçu olarak bizlerin görüşleri."

Bunun üzerine Kenan Taş, "Siz tam olarak şunu söylüyorsunuz, yanlış anladıysam lütfen beni düzeltin. Diyorsunuz ki Dilan Polat - Engin Polat çifti ile ilgili eğer mahkeme, bir iddianame hazırlanırsa savcılık tarafından ve mahkemeye çıkarlarsa, mahkemede en fazla Vergi Usul Kanunu, vergi kaçırma, sahte evrak düzenleme gibi işlerden işlem yapılırsa yapılır, kara para söz konusu değil mi diyorsunuz?" dedi.

Taş'ın bu sorusuna ise Sevinç Horoz'dan şöyle bir yanıt geldi:

BİZİM SUÇTAN ELDE EDİLMİŞ BİR GELİR OLMADIĞI SABİT"

"Evet. Şimdi kara para Türk toplumu içerisinde, halk dilinde bilinen hali kara para mal varlığı değerlerini aklama. Şimdi mevcut haliyle bunu suçtan elde edilmiş bir gelirden bahsetmek gerekiyor. Bizim suçtan elde edilmiş bir gelir olmadığı sabit. Yani burada bu konuyu net bir hale getirmek istiyoruz en azından biz müvekkillerimizin beyanlarına bakarak. Aynı zamanda da dosyanın şimdiye kadar geldiği aşamayı da dikkate alarak mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik herhangi bir eylem ve fiil görmedik. Sonuç itibariyle bu hususta kanaatimiz bu yönde."





