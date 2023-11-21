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  4. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! O isim serbest kaldı

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! O isim serbest kaldı

21.11.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat başta olmak üzere 12 kişinin tutuklu olduğu dosyanın her detayı merak ediliyor. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında mali müşavir Zümrüt Yerebakan yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Lüks içindeki yaşantısını gözler önüne sermekten çekinmezken kendini cezaevinde bulan Dilan Polat hakkında pek çok suçlama yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polat ailesi bu dosyada tutuklandıktan sonra cezaevi süreci ve dosyaya dair her detay gündem oldu.

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Yakalama kararı olan mali müşavir Zümrüt Yerebakan bugün yakalandı. Yerebakan savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı uyguladığı Zümrüt’ü serbest bıraktı.

Günün Magazin olayları


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Dilan Polat
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