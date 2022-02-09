Dilber Ay'ın eşinden Büşra Pekin yorumu

Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başladı. Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Müslüm, Ayla, Çiçero ve Kesişme İyi ki Varsın Eren gibi filmlerin ardından sanatçı Dilber Ay'ın hayatı da beyazperdeye aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Dilberay' filmi 131.337 kişiyle haftanın en çok izlenen ikinci yapımı oldu. Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş filmle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"O SAHNEDE ÇOK DUYGULANDIM"

HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Büşra Pekin'den övgü dolu sözlerle bahseden Karakaş, "Filmi izlerken tabii ki çok duygulandım. Çocuk yaşta evlendirildiği sahnede gözyaşlarımı tutamadım. Ben aslında Demet Akbağ'ın canlandırmasını isterdim ama Büşra kardeşim de aslanlar gibi rolünü oynamış. Komedi oyuncusunun böyle bir dram filminde gösterdiği bu performans takdire şayan. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.



