MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Dilber yine rahat durmadı! Hazar Ergüçlü İnci Taneleri'ndeki yeni dansıyla ağızları açık bıraktı

Dilber yine rahat durmadı! Hazar Ergüçlü İnci Taneleri'ndeki yeni dansıyla ağızları açık bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 08:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Hazar Ergüçlü dizinin yeni sezon bölümleriyle yine sosyal medyayı sallamaya başladı. Hazar Ergüçlü dizinin yeni bölüm fragmanındaki dansıyla yine ağızları açık bıraktı.

Dilber yine rahat durmadı! Hazar Ergüçlü İnci Taneleri'ndeki yeni dansıyla ağızları açık bıraktı

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev gibi birçok başarılı projede yer alan şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü her yaptığıyla gündem oluyor.

Dizinin yeni sezonuyla adından yine söz ettirmeyi başaran Hazar Ergüçlü bu defa yeni bölümünün fragmanındaki yeni dansı ile dikkat çekti.

1 DİLBER

YİNE RAHAT DURMADI...

Dilber yine rahat durmadı ve düğünde sahneye çıktı. Azem, sahneye Dilber'in çıktığını görünce şaştı kaldı. Dilber dansı ile herkesi etkisi altına almayı başardı.

2 dilber

YORUM YAĞDI

Dizideki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilber'in dansı yine çok beğenildi ve 'çok iyi dans ediyor', 'yine şov yapmış', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı. Ancak dizinin bu sahnesine tepkiler de gecikmedi.

3 DİLBER

İnci Taneleri'nin bu bölümü için sosyal medyada; 'memleket yangın yeri olmuş, millet Dilber izliyor', 'nasıl izleniyor anlamıyorum,' gibi yorumlar yapıldı.

4 dilber

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
En Çok Okunan Haberler
Selahattin Demirtaş için konuşulacak iddia!

Selahattin Demirtaş için konuşulacak iddia!

İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Öcalan' yanıtı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Öcalan' yanıtı!

Hande Fırat sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'Abdullah Öcalan' açıklaması: "Yakın bir tarihte bekleniyor"

Hande Fırat sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'Abdullah Öcalan' açıklaması: "Yakın bir tarihte bekleniyor"

Bahçeli'nin sözleri sonrası yeni gelişme! MHP'ye geçmek için başvuruda bulundular: 'Bu iddia önemli bir yerden'

Bahçeli'nin sözleri sonrası yeni gelişme! MHP'ye geçmek için başvuruda bulundular: 'Bu iddia önemli bir yerden'

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz maç!

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz maç!

Yurt odasında çakmak gazları patladı: 1 öğrenci ağır yaralandı

Yurt odasında çakmak gazları patladı: 1 öğrenci ağır yaralandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.