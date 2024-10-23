Dilber yine rahat durmadı! Hazar Ergüçlü İnci Taneleri'ndeki yeni dansıyla ağızları açık bıraktı

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev gibi birçok başarılı projede yer alan şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü her yaptığıyla gündem oluyor.

Dizinin yeni sezonuyla adından yine söz ettirmeyi başaran Hazar Ergüçlü bu defa yeni bölümünün fragmanındaki yeni dansı ile dikkat çekti.

YİNE RAHAT DURMADI...

Dilber yine rahat durmadı ve düğünde sahneye çıktı. Azem, sahneye Dilber'in çıktığını görünce şaştı kaldı. Dilber dansı ile herkesi etkisi altına almayı başardı.

YORUM YAĞDI

Dizideki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilber'in dansı yine çok beğenildi ve 'çok iyi dans ediyor', 'yine şov yapmış', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı. Ancak dizinin bu sahnesine tepkiler de gecikmedi.

İnci Taneleri'nin bu bölümü için sosyal medyada; 'memleket yangın yeri olmuş, millet Dilber izliyor', 'nasıl izleniyor anlamıyorum,' gibi yorumlar yapıldı.