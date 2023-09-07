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Dilek Taşı'nın yıldızı Salih Bademci'nin eşini gören şaştı kaldı! Çok ünlü bir isim çıktı

07.09.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizisi Dilek Taşı ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Salih Bademci dizide Mustafa karakterine hayat verecek. Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Bademci’nin eşi de çok ünlü bir isim çıktı. Görenlerin ağızları açık kaldı.

En son Terzi dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Salih Bademci yeni dizisi ile bu akşam ekranlara geri dönüyor. Yer aldığı projelerdeki başarılı performansları ile hafızalara kazınan Bademci’nin eşi de çok ünlü bir isim çıktı.

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39 yaşında olan Salih Bademci İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Televizyon ekranlarına Elveda Rumeli dizisi ile merhaba dedi.

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Yakışıklı oyuncu Salih Bademci, 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlendi.

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Eşiyle aynı okula gittiklerini söyleyen Salih Bademci, bir röportajında 'Eşim benden bir alt sınıftaydı. Onun için sınıfta kaldım.' itirafında bulundu.

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Zeytin Tepesi, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda ve Yalancı dizilerinde rol alan Bademci, Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinde eşi ile beraber oynadı.

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İmer Özgün'ün rol aldığı yapımlar arasında Sınıf, Dudaktan Kalbe, Kalpsiz Adam, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri ve Hanımın Çiftliği de bulunuyor.

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