Dilruba'dan Özgür Özel'e dikkat çeken yanıt: Yuh yalana gel

Bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılan Dilruba Kayserilioğlu 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı. Hükmün açıklanması ise geri bırakılmıştı.

ÖZEL İLE BİRLİKTE PROTOKOLDE OTURDU

Dilruba ile ilgili akıllarda kalan bir durum da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le protokolde oturması olmuştu. Kayserilioğlu 31 Ağustos'ta Özel'in açılış konuşmasını yaptığı 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmış ve protokolde oturmuştu.

"SİZE BİR SÜRPRİZ VAR DEDİLER, DİLRUBA GELDİ VE OTURDU"

Dün Sözcü TV'de canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Özel yaptığı açıklamada, "Bir baktım yanımda boş bir koltuk, size bir sürpriz var dediler. Dilruba, geldi ve oturdu" dedi.

"SÖZLERİNİ DÜZELTMEDEN OTURMASI YANLIŞ OLDU"

Açıklamalarına devam eden Özel, "AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokole oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum. Dilruba yanımda oturamaz filan demiyorum. Keşke bir vakit olsaydı. Dilruba cezaevinden çıkmış, bana sürpriz yapacaklar. Bir araç alıp getirmişler yanıma oturttular. Sakin sakin evine bir gitseydi sakince düşünseydi. Gazeteciler sorusunu sorduğunda o seçmenle helalleşseydi sonra gelip en baş köşeye otursaydı. Protokolde ne işi var anlamında demiyorum ama o söylem düzelmeden o şey gerçekten yanlış oldu. O da bizim sahadaki acemiliğimiz oldu" ifadelerini kullandı.

"YUH YALANAN GEL"

Özel'in bu açıklamalarından kısa süre sonra ise Dilruba Kayserilioğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kayserilioğlu yaptığı açıklamada, "Yuh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım. Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim" ifadelerine yer verdi.