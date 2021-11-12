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Direğe çarpan alkollü sürücüden polise: Hainlik yapıyorsun

12.11.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkollü bir kadın sürücü, otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra da olay yerine gelen ekiplere direnen kadın, polise "Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun" dedi.

Direğe çarpan alkollü sürücüden polise: Hainlik yapıyorsun

Kaza, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi Hamam Üstü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen B.K., otomobiliyle seyir halindeyken kaldırıma çıktı, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın yaşandığı anda kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, cezai işlem yapacağı sırada, sürücü B.K. aracını bağlatmamak için direndi.

GÜLDÜREN DİYALOG

Alkollü sürücüye, doktorun kendisini muayene edeceğini söyleyen polis memuruna "Sen etme" yanıtını verince, polis memuru da "Ben muayene etmeyeceğim" demesi gülüşmelere neden oldu.

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"HAİNLİK YAPIYORSUN"

Polis memuruna, "Benim arabamın haline bak sen ne diyorsun. Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun" diyen B.K., ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücünün alkol metreyi üfleyememesi sonrası hastanede kan testi alınacağı öğrenildi.

Ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak
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