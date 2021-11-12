HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turistlerin UTV gezintisi faciayla bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Turistlerin UTV gezintisi faciayla bitti: 1 ölü, 2 yaralı

12.11.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine tatile gelen yabancı uyruklu 3 kadının içinde bulunduğu UTV, tel örgülere çarpıp takla attı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Sürücünün korunması için taktığı kask ise paramparça oldu.

Olay, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi’nde bulunan Roka Sokak’ta meydana geldi.

Tuzla'da feci kaza! Böyle can verdilerTuzla'da feci kaza! Böyle can verdiler

TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, Kartepe’ye tatil amaçlı gelen yabancı uyruklu 3 kadın, UTV ile gezintiye çıktı. Ghusoon Nimer (40) idaresindeki UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarında bulunan tel örgülere vurdu, ardından da takla attı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle turistler yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadınlardan Ghusoon Nimer (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mohd Alfroukh (53) ve Ghudder Abuabed (41) ise olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

KASK PARAMPARÇA

UTV’de maddi hasar meydana gelirken, sürücünün korunması taktığı kask ise paramparça oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan ve saklı güzellikleriyle dikkat çeken Maşukiye, yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen turistler çoğunlukla ATV ve UTV ile gezintiye çıkıyor. (İHA)

Kocaeli'deki korkunç servis kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldiKocaeli'deki korkunç servis kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

AW464639_06

AW464639_11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Ekipler, kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'yi arıyorEkipler, kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'yi arıyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

Koltuk detayı çok konuşuldu! Karamalloğlu'ndan ilk açıklama

Koltuk detayı çok konuşuldu! Karamalloğlu'ndan ilk açıklama

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Sağlık durumuyla ilgili Deniz Akkaya'dan açıklama

Sağlık durumuyla ilgili Deniz Akkaya'dan açıklama

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli çifte gözaltı

Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli çifte gözaltı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.