Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Kavşağı’nda meydana geldi. Özel idare yönüne giden Burhan Ağartan (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölündü, direk devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ağartan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇTA SIKIŞANLAR ÇIKARTILDI

Araçta sıkışan İ.N.A. (14) ve T.A. (18) ise ekipler tarafından çıkartılarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Ağartan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

(DHA)

