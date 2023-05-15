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  4. Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

15.05.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da meydana gelen feci kazada, Burhan Ağartan (22) yönetimindeki otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Burhan Ağartan hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Kavşağı’nda meydana geldi. Özel idare yönüne giden Burhan Ağartan (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölündü, direk devrildi.

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SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ağartan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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ARAÇTA SIKIŞANLAR ÇIKARTILDI

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Araçta sıkışan İ.N.A. (14) ve T.A. (18) ise ekipler tarafından çıkartılarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Ağartan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın kaza

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