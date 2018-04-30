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Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:15 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edip gelecek sezon yerini Diriliş Osman Gazi dizisine bırakacağı konuşuluyor.

OSMANLI İMPARATORLUĞU KURULUYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinde 1258 yılında Ertuğrul Bey'in son oğlu olarak dünyaya gelen Osman Bey Ertuğrul Bey'in en zeki çocuğudur. Ertuğrul Bey'in 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olacak.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VEDA EDİYOR

Bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan da diziden ayrılmış olacak.

OYUNCULAR İLE ANLAŞMA YAPILDI

2017-2018 sezonunda Osman Bey'i canlandırması için Engin Altan Düzyatan'ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

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Diriliş Ertuğrul Engin Altan Düzyatan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
keşke sırayla bütün padişahları yapsalar güzel olurdu
Ben bu diziyi çok seviyorum. Acaba yeni senaryolar yazılıp dizi uzatılamaz mı .Yapımcılardan rica ediyoruz.
kim acaba kim kim kimmm
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