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Diş sararması nasıl geçer? Diş sararmasını önleyen block out yöntemi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 25.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Diş sararmasına yol açan çay, kahve, sigara ve kırmızı şarabın etkisini yok etmek için ne yapmalı? Diş sararmasını önleyen block out yöntemini öneren sağlık uzmanları, block out yönteminin diş beyazlatmak için en çok başvurulan yöntem olduğunu söyledi. Sağlık temiz ve bakımlı insanların simgesi olarak görülen beyaz dişlere kavuşmak pek çok kiişinin hayalidir. Ancak yapılan tüm bakımlara rağmen dişer zamanlar sararmaya başlar.

Diş sararması nasıl geçer? Diş sararmasını önleyen block out yöntemi

Diş sararması durumunda tercih edilen beyazlatma yöntemleri arasında yer alan block out yöntemi çeşitli nedenlerden dolayı sararan dişler için tercih edilebilmektedir. Diş Hekimi Ayten Can, Block Out yöntemi hakkında bilgi verdi. "Bizim önerimiz doktor kontrolünde beyazlatma işlemini yaptırmanızdır." diyen Can, "Günümüzde beyaz dişlere kavuşmak muayene ortamında 1 saat içinde mümkün olmaktadır. Öncelikle diş taşı temizliği yapılır. Block out yöntemiyle ışıkla sertleşen dişeti bariyeriyle bütün diş etleri izole edilir. Dudaklar ekarte edilir. Daha sonra dişlere farklı oranda hidrojen peroksit içeren beyazlatma jelinden en uygunu seçilir ve uygulama yapılır. Uygulama bitince dişler yıkanır. Elde edilen netice değerlendirilerek bu işlem 2 veya 3 seans tekrarlanıp istenilen beyazlığa ulaşılır” şeklinde konuştu.

Home Bleaching Sisteminin beyazlatmada başarılı olabilmesi için öncelikle hekim tarafından diş taşı temizliği yapılması gerektiğini belirten Diş Hekimi Can, şu ifadelere yer verdi:

“Dişlerin tüm yüzeylerinin temizliğinden sonra, ağızdan alınan ölçülere göre ( kişiye özel olarak ) laboratuvarda saydam plastik bir taşıyıcı kalıp ( plak ) hazırlanır. İyi üretilmiş bir plakta diş beyazlatma jeli için özel yerler ayrılmıştır. Beyazlatmada kullanılan "Carbamide perokside '' içeren özel ilaçlardır. Set halinde şırıngalarda sunulur ve taşıyıcı kalıpta hazırlanmış olan bu özel yerlere sıkılarak ağıza uygulanır. Günde ortalama 6-8 saat ( tercihen uykuda ) takılır."

"Dişlerinizde daha önce yapılmış olan dolgular ve kaplamalar bu şekilde beyazlatılamazlar, renkleri aynı kalır. Hemen herkese beyazlatma tedavisi uygulanabilir. Ancak hamile ya da emziren anneler ile çocuklarda yeterli araştırmalar olmadığından kliniğimizde bu hastalara beyazlatma tedavisi uygulanmamaktadır. Yaklaşık bir hasta grubunda başarı elde edilemeyebilir” ifadelerini kullandı.

Diş rengini etkileyen birçok faktörü olduğunu kaydeden Can, “Diş rengi aynı göz ya da ten rengi gibi kişiden kişiye farklılık gösterir. Bunlar: Kalıtımsal etkenler, dış etkenlerin (çay, kahve, sigara gibi) boyaması, Gelişim çağında alınan antibiyotik ya da florür nedeni ile, Yaşlılıkla, Beslenme tarzı ile, Dişe gelen bir darbe nedeni ile olabilir. Beyazlatma tedavisi uygulanan hastaların yüzde 75'inde geri dönüş görülmemektedir. Ancak değişim olduğunu söyleyen yüzde 25'lik grupta 6 ayda bir yalnızca bir gece uygulama yaparak, ilk uygulama sonrası ortaya çıkan beyazlık tekrar elde edilmektedir."

"Beyazlatma işlemi süresince, eğer sigara içiyorsanız taşıyıcı kap-kalıp ağzınızda iken sigara içmemeniz gerekir. Ayrıca dişlerde renklemelere yol açabilen gıdalar alınmamalıdır. Tedavi sırasında en sık görülebilen problem olan hassasiyet gelişen ilaçlar sayesinde oldukça azalmıştır. Hastaların yüzde 5 - 15'inde görülebilen hassasiyet en çok soğukta kamaşmalar olarak tarif edilmektedir, ayrıca dil ve dudakta kabarmalar görülebilir. Ancak, bir kaç gün içinde ortadan kalkar” açıklamalarında bulundu.

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