Diş sararması nasıl geçer? Diş sararmasını önleyen block out yöntemi

Diş sararması durumunda tercih edilen beyazlatma yöntemleri arasında yer alan block out yöntemi çeşitli nedenlerden dolayı sararan dişler için tercih edilebilmektedir. Diş Hekimi Ayten Can, Block Out yöntemi hakkında bilgi verdi. "Bizim önerimiz doktor kontrolünde beyazlatma işlemini yaptırmanızdır." diyen Can, "Günümüzde beyaz dişlere kavuşmak muayene ortamında 1 saat içinde mümkün olmaktadır. Öncelikle diş taşı temizliği yapılır. Block out yöntemiyle ışıkla sertleşen dişeti bariyeriyle bütün diş etleri izole edilir. Dudaklar ekarte edilir. Daha sonra dişlere farklı oranda hidrojen peroksit içeren beyazlatma jelinden en uygunu seçilir ve uygulama yapılır. Uygulama bitince dişler yıkanır. Elde edilen netice değerlendirilerek bu işlem 2 veya 3 seans tekrarlanıp istenilen beyazlığa ulaşılır” şeklinde konuştu.

Home Bleaching Sisteminin beyazlatmada başarılı olabilmesi için öncelikle hekim tarafından diş taşı temizliği yapılması gerektiğini belirten Diş Hekimi Can, şu ifadelere yer verdi:

“Dişlerin tüm yüzeylerinin temizliğinden sonra, ağızdan alınan ölçülere göre ( kişiye özel olarak ) laboratuvarda saydam plastik bir taşıyıcı kalıp ( plak ) hazırlanır. İyi üretilmiş bir plakta diş beyazlatma jeli için özel yerler ayrılmıştır. Beyazlatmada kullanılan "Carbamide perokside '' içeren özel ilaçlardır. Set halinde şırıngalarda sunulur ve taşıyıcı kalıpta hazırlanmış olan bu özel yerlere sıkılarak ağıza uygulanır. Günde ortalama 6-8 saat ( tercihen uykuda ) takılır."