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  4. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım! Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım! Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde...

08.12.2024 13:07
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Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
08.12.2024 13:07
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Yaşanan son gelişmelerle birlikte Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımında bir video yer alırken, videoda gönderde dalgalanan Türk bayrağı ve bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin müziği yer aldı.

Suriye’de bir dönem sona erdi ve 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad döneminin bittiği Suriye'de artık yeni bir döneme girilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

X hesabı üzerinden bir gönderi paylaşımında bulunan Yılmaz, söz konusu paylaşımında bir videoya yer verdi.

Nuh Yılmaz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz

GÖNDERDE BAYRAK, KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN MÜZİĞİ...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın paylaştığı videoda gönderde dalgalanan bir Türk bayrağı, fonda ise bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin müziği yer aldı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

İşte Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın o paylaşımı:

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı paylaşım
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