Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım! Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde...

Suriye’de bir dönem sona erdi ve 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad döneminin bittiği Suriye'de artık yeni bir döneme girilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

X hesabı üzerinden bir gönderi paylaşımında bulunan Yılmaz, söz konusu paylaşımında bir videoya yer verdi.

GÖNDERDE BAYRAK, KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN MÜZİĞİ...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın paylaştığı videoda gönderde dalgalanan bir Türk bayrağı, fonda ise bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin müziği yer aldı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

İşte Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın o paylaşımı: