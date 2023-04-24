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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad görüşecek mi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad görüşecek mi?

24.04.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de devam iç savaşa ilişkin olarak da konuşan Çavuşoğlu, 'Esad ile yüz yüze görüşme olacak mı?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Sudan'dan Türklerin tahliyesindeki son durumu da paylaştı. İşte haberin detayları...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad görüşecek mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Bakan Çavuşoğlu Suriyeli sığınmacılar, Suriye rejimi ile ilişkilere değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Biz Suriyeli göçmenleri göndermek istiyorsak, Esad ile angajmana girmek faydalıdır. Terörle daha etkin mücadeleyi sürdürmek istiyorsak bu angajman önemlidir." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu anda yaklaşık 3,9 milyon Suriyeli var, bunların hepsinin kaydının düzenli olması lazım. Geri gönderilirken BM’yle iş birliği içerisinde göndermek lazım. Biz bunların dönmesini istiyoruz ve bu şekilde dönmesi daha sağlıklıdır. Bunu bir plan çerçevesinde yapmak lazım, ırkçı bir yaklaşımla geri döndürmek doğru değil. Suriye'den Türk askerini çekersek bu boşlukları terör örgütleri dolduracak. Ulusal güvenliğimiz her şeyden önemli, burada bedelleri kendi topraklarımız güvende olsun diye ödüyoruz. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Rusya, İran, Suriye'ye de söylüyoruz, biz bir ön şartla bu süreci yürütmeyiz. Yol haritası üzerinde mutabık kalınır, atılacak adımlar bellidir."

EWE

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ESAD ARASINDA GÖRÜŞME OLUR MU?

Bakan Çavuşoğlu, 'Esad ile yüz yüze görüşme olacak mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mayıs ayı içinde tarih önerileri oldu, seçime çok yakın. Mayısın başında bir teklif gelmişti ama İran Cumhurbaşkanı, Suriye'ye gideceği için olmadı. Şimdi bir tarih üzerinde çalışıyorlar."

SUDAN'DAN TAHLİYELER

Bakan Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmalara ve ülkeden Türklerin tahliyesine ilişkin olarak, "Sudan'da bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

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