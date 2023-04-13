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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj! "Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmaz" diyerek açıkladı: Ülkeye almayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj! "Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmaz" diyerek açıkladı: Ülkeye almayacağız

13.04.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Ukrayna asıllı bir Alman milletvekilinin taraf tuttuğu gerekçesiyle Türkiye'ye alınmayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Gelip de Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmaz." dedi. Çavuşoğlu ayrıca, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD büyükelçisiyle olan görüşmesine ilişkin olarak da konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj! "Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmaz" diyerek açıkladı: Ülkeye almayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk ekranlarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Hedefimiz Antalya'da ve Türkiye'de seçim kampanyasını yürütmek. Antalya'da Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye daha fazla milletvekili kazandırmak için çalışmak.

  • Bugüne kadar hiç bakanlıkla ilgili hesap yapmadım. Ben partinin kurucularından birisiyim. 25 Aralık 2013 tarihinde AB Bakanı olarak göreve geldim. 13 sene içinde bakanlık veya başka bir pozisyon için ne ima ettim, ne talep ettim ne de olmadım diye sitem ettim. Verilen her görevi layıkıyla yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri oldu, 4 arkadaşımızı Kabine'de görevlendirdi. Daha sonra 3 arkadaşımız daha geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah yine seçilecektir. Kendisinin takdiridir, elbette kendi kabinesinde istediği arkadaşlarımıza görev verecektir.

ANTALYA'DA OY BEKLENTİSİ

  • Geçen seçim Millet İttifakı bizden 2 puan öndeydi. Bu dönemde anketlere baktığımızda çok daha iyi durumdayız. Antalya'da şu anda durumumuz çok şükür iyi.

  • Antalya'da siyasi nezaket vardır. Ben onu İzmir'de de gördüm. Bizim orada herkes birbirine saygı duyar. İlk dönemde bir iki milletvekilinin gerginlik yarattığını gördük. Sayın Baykal sağ iken de her zaman hiçbirimize karşı kırıcı olmadık. Elbette siyasetin gereği birbirimizi eleştirdik. Belediyeyi eleştiriyoruz. Belediye başkanları arasında da Antalya'da bir nezaket vardır.

"SEÇİM İLK TURDA BİTECEK"

  • Halkımızın oyunu ipotek altına almayalım. Anketlere göre konuşuyoruz, öyle görünüyor ki, halkımız ilk turda işi bitirecek. Ülkenin şu anda seçim atmosferinden bir an önce çıkması lazım. Biz sürekli anket yaptırıyoruz. İnsanlar dik duruşa önem veriyor. Herhangi bir yerde ülkenin haklarını iyi savunduğumuz zaman CHP'lisi de vatansever, herkes olumlu tepki gösteriyor.

  • Son zamanlarda dış politikadan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikanın daha fazla beğenildiğini görüyoruz. Diğer tüm partilerin de önemli bölümü dış politikamızla ilgili görüşü olumlu.

  • Anketlere sık sık bakıyoruz. Dış politikanın şu anda tercihte olumlu bir etkisi var. Halkımızın normalleşme sürecine ciddi bir desteği var. Diplomaside, uluslararası ilişkilerde sürekli dostluğun, sürekli düşmanlığın olmaması lazım. Diyaloğun kopmaması önemli. Türkiye'nin sergilediği özellikle Ukrayna savaşı, Türk dünyasında Cumhurbaşkanımızın oynadığı rol. Herkesin imrendiği denge politikası, arabuluculuk, kolaylaştırıcılık rolümüz, Tahıl Anlaşması, bizi seven ve sevmeyen tarafından herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Kardeş ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi can Azerbaycan başta olmak üzere.

  • Yurt dışında yaklaşık 3 milyon civarında seçmen var. Vatandaşlarımızın daha önceki arzusu Türkiye'nin yönetimine hak sahibi olmak; yani oy kullanabilmekti. Bu sanırım 6'ncı seçim olacak. Her seçimde vatandaşlarımızın kullandığı oy sayısı artıyor. Yüzde 50'nin üstüne çıktı en son... Cumhur İttifakı açısından lehimize.

  • Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden çok memnun. Bir de kıyaslama imkanı oluyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız 20 sene önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin farkını görüyor. Bundan gurur duyuyor. Türkiye'nin ezik durmaması oradaki vatandaşlarımızın gururunu okşuyor.

  • Eskiden vatandaş ehliyetini alabilmek için Türkiye'ye geliyordu. Avustralya'dan buraya geliyordu. Artık yerinde alabiliyor. İşleri kolaylaştırdık, 7/24 saat konsolosluk hizmeti veriyoruz. Yapay zeka ile hizmet veriyoruz. Araçlarla gelen var. Bu araçların kalma süresi eskiden daha kısaydı, cep telefonlarıyla da öyle.

"CUMHUR İTTİFAKI VE AK PARTİ OLARAK AÇIK ARA ÖNDEYİZ"

Biz vatandaşlarımızın taleplerini her zaman dikkate aldık. Onları orada yalnız hissettirmemiz lazım. Yurt dışında seçmen bakımından Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak açık ara öndeyiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili elektronik oya geçilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim ve temennim. Buna siyasi partilerin YSK ile birlikte karar vermesi gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞMESİ

  • Diplomaside gelenekler, teamüller vardır. Bu büyükelçi ve bizim düzeyimizde de geçerlidir. Uluslararası örgütler düzeyinde de. Bir ülke seçim atmosferine girdiği zaman mecburi olmadığı sürece o ülkeye ziyarette de bulunulmaz. Yanlış anlaşılır diye. Büyükelçi tabii ki herkesle görüşür. Seçim ortamında bir büyükelçinin seçici bir şekilde bir adayla görüşmesi doğru değildir. Açık bir şekilde taraf tutan ülkelerin olduğu ortamda büyükelçilerin çok dikkat etmesi lazım. Bazen bize başvuruyorlar görüşmek istedikleri zaman. Bu görüşmeyle ilgili bize bir şey söylenmedi. Kimle görüşürse o bizim bakanlıktan da izin, görüş alması gerekiyor. Bir belediye başkanı da görüşmeden önce. Kanunlar, kurallar onu söylüyor. Bir görüşümüzü sorması lazım, iki o görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermesi lazım. Maalesef mütekabiliyet kurallarını da bu düzensizlikten dolayı tam olarak uygulayamıyoruz. Kendilerine yönelik eleştiriler olmaması bakımından şeffaf yürütülmesi gerekiyor. Bizim büyükelçilerimiz de görüşür, merkeze rapor yazar ama seçim zamanında buna özen gösterilir. Seçim zamanında bir partiyi tuttuğunu göstermemek lazım. İçinden tutabilirsin, ben ona karışamam, bilemem de. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hassasiyete dikkat ediyor. Biden, sayın Cumhurbaşkanımızı ABD'ye davet etti. Cumhurbaşkanımız 'Seçim bitsin sonra geliriz' dedi.

"TARAF TUTAN AKPM MİLLETVEKİLİNİ ÜLKEYE SOKMAYACAĞIZ"

  • Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden gelip HDP kampanyasına katıldı. Daha sonra gelmek istedi biz almadık. Şimdi AKPM'de Ukrayna asıllı Alman milletvekili listeye konmuş. Şimdi onu almayacağız; çünkü açıkça taraf tutuyor. Değiştirirlerse değiştirirler, değiştirmezlerse almayacağız. Gelip de Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmaz. Şu ana Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir büyükelçi görüşmek istediği zaman 'hayhay' diyoruz. Yurt dışına gitmek istediklerinde yardımcı oluyoruz. Kimseye görüşmeyin demeyiz, bunun kanunlar içinde, şeffaf olması lazım.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI ŞÜKRİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

  • Çok iyi bir görüşme geçti. Semih Şükri ile son 3 görüşmemizin hepsi aynı sıcaklıkta; hatta artan sıcaklıkta geçti. Adana'ya geldi. Mersin'e gittik. Benim ziyaretim de çok iyi geçti. Çeşitli platformlarda özellikle BM marjında her sene görüşüyorduk. Cumhurbaşkanlarımızın Katar'da görüşmelerinden sonra hızlı bir ivme yakaladık.

  • Ticaret ve ekonomi komisyonunun kurulması, ortak ticaret odasının kurulması, ticaret bakanları da Türkiye'ye gelecek. Uluslararası örgütler nezdinde birbirimize destek olacağız. Adaylıklarımızı destekleyeceğiz. Libya'yı seçime götürecek bir yol haritasında mutabık kaldık mesela. Her iki tarafla görüşüyoruz. Tam tersine Libya'yı birleştirmeye çalışıyoruz. Ortak bir tabur kurma projesi var. Askeri birlik. Bu önemli bir adım. Esas seçimle ülke birleşebilir. Şu anda bana göre iki önemli aktör Mısır ve Türkiye. Tabii Cezayir, Katar, BAE de önemli. Rusya ilgi göstermese de orada bir aktör. Türkiye ile Mısır'ın işbirliği yapması, aynı amaçla beraber çalışması Libya'nın yararınadır. Filistin meselesi mesela. Sadece Ramazan ayında İsrail'in pervasızca saldırılarının durması bakımından değil. Filistinli kardeşlerimizin ev, arazi, topraklarının gasp edilmesiyle ilgili birçok sorun var. Mısır İslam dünyası, Filistin, Akdeniz, Ortadoğu, Afrika için önemli bir ülke diyorduk. Şimdi beraber çalıştığımızda bunun olumlu etkileri olacaktır.

ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

  • Henüz nerede görüşeceği konusunda bir karar yok. Doha'daki görüşmede önce Dışişleri Bakanları görüşsün daha sonra biz liderler düzeyinde bir araya gelelim denmişti, mutabık kalınmıştı. Bence çok gecikmez ama Cumhurbaşkanları adına şu tarihte olur demek yanlış olur. TRT, AA ile ilgili bir mutabakat zaptını önerdik. TİKA'nın tekrar Mısır'a dönmesini teklif ettik. Olumsuz bir şey söylemediler. Yunus Emre Kültür Merkezi Kahire'de devam ediyor. İlişkilerin sadece ekonomik boyutunu konuşmadık. Tarihi, kültürel bağlarımız var. İletişim, kültür, turizm konusunda işbirliği alanlarını konuştuk.
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Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri bakanı

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