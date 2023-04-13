Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj! "Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmaz" diyerek açıkladı: Ülkeye almayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk ekranlarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Hedefimiz Antalya'da ve Türkiye'de seçim kampanyasını yürütmek. Antalya'da Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye daha fazla milletvekili kazandırmak için çalışmak.

Geçen seçim Millet İttifakı bizden 2 puan öndeydi. Bu dönemde anketlere baktığımızda çok daha iyi durumdayız. Antalya'da şu anda durumumuz çok şükür iyi.

Halkımızın oyunu ipotek altına almayalım. Anketlere göre konuşuyoruz, öyle görünüyor ki, halkımız ilk turda işi bitirecek. Ülkenin şu anda seçim atmosferinden bir an önce çıkması lazım. Biz sürekli anket yaptırıyoruz. İnsanlar dik duruşa önem veriyor. Herhangi bir yerde ülkenin haklarını iyi savunduğumuz zaman CHP'lisi de vatansever, herkes olumlu tepki gösteriyor.

Son zamanlarda dış politikadan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikanın daha fazla beğenildiğini görüyoruz. Diğer tüm partilerin de önemli bölümü dış politikamızla ilgili görüşü olumlu.

Anketlere sık sık bakıyoruz. Dış politikanın şu anda tercihte olumlu bir etkisi var. Halkımızın normalleşme sürecine ciddi bir desteği var. Diplomaside, uluslararası ilişkilerde sürekli dostluğun, sürekli düşmanlığın olmaması lazım. Diyaloğun kopmaması önemli. Türkiye'nin sergilediği özellikle Ukrayna savaşı, Türk dünyasında Cumhurbaşkanımızın oynadığı rol. Herkesin imrendiği denge politikası, arabuluculuk, kolaylaştırıcılık rolümüz, Tahıl Anlaşması, bizi seven ve sevmeyen tarafından herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Kardeş ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi can Azerbaycan başta olmak üzere.

Yurt dışında yaklaşık 3 milyon civarında seçmen var. Vatandaşlarımızın daha önceki arzusu Türkiye'nin yönetimine hak sahibi olmak; yani oy kullanabilmekti. Bu sanırım 6'ncı seçim olacak. Her seçimde vatandaşlarımızın kullandığı oy sayısı artıyor. Yüzde 50'nin üstüne çıktı en son... Cumhur İttifakı açısından lehimize.

Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden çok memnun. Bir de kıyaslama imkanı oluyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız 20 sene önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin farkını görüyor. Bundan gurur duyuyor. Türkiye'nin ezik durmaması oradaki vatandaşlarımızın gururunu okşuyor.

Eskiden vatandaş ehliyetini alabilmek için Türkiye'ye geliyordu. Avustralya'dan buraya geliyordu. Artık yerinde alabiliyor. İşleri kolaylaştırdık, 7/24 saat konsolosluk hizmeti veriyoruz. Yapay zeka ile hizmet veriyoruz. Araçlarla gelen var. Bu araçların kalma süresi eskiden daha kısaydı, cep telefonlarıyla da öyle.