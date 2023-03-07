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Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Şeria’daki olaylara kınama

07.03.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Şeria’daki olaylara kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail kuvvetlerinin bugün Cenin Mülteci Kampı'na yönelik gerçekleştirdiği ve 7 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’nın Huvara kentinin Filistinli sakinlerine yönelik yürüttükleri şiddet ve yıldırma eylemleri kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Bu eylemlerin gerginliği tırmandıracağı vurgulanan açıklamada, “Artan bu saldırı ve eylemler, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırarak, şiddet sarmalını beslemekte, en önemlisi, kutsal Ramazan ayının yaklaştığı şu dönemde, tansiyonun düşürülmesine yönelik uluslararası çabalara da zarar vermektedir. Bu saldırılara son verilmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik çağrılarımızı yineliyor, İsrail Hükümeti’ni aklıselime ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz” denildi.

Kaynak: İHA

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