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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma 'Gazze' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma 'Gazze' çağrısı

14.05.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in bu kere Gazze’ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir. Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma 'Gazze' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı‘na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail’in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır.

İsrail'in bu kere Gazze’ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir.

Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail

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