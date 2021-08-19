Disney hayranlığı başına bela oldu! Tinkerbell adını seçen İngiliz kadın pasaportunu yenilemek için adeta savaş verdi

Disney’e hayran olan kadın, yasal adını Tinkerbelltherealgoddess’ olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu ve verilen kararla yeni ismine kavuştu. Ancak geçtiğimiz yılın Eylül ayında büyükannesi ve dedesini ziyaret etmek için Jamaika’ya gitmek isteyen kadın büyük bir şok yaşadı. Çünkü seyahat belgelerinde yeni ismi yer almıyordu. Gerekli tüm belgeleri tamamlamasına rağmen, yetkililer pasaportun güncellenmesi için Tinkerbell adının telif hakkı sahipleri olan Disney'den izin alması gerektiği konusunda ısrar etti.

“PİŞMAN OLMAYA BAŞLADIM”

Yaşadığı zorlu sürecin sonrasında ismini bir Disney karakteriyle değiştirme fikriyle ilgili olarak, “Dürüst olmak gerekirse bir aşamada pişman olmaya başladım. Bir isim değişikliği nedeniyle kendimi uzaylı gibi hissettim” dedi. 18 aylık hukuk mücadelesinin sonunda ise pasaportuna kavuşabildi.



