Disney'in varisi: Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin

Abigail Disney, şirketin CEO'su Bob Iger'in geçen yıl maaş ve ikramiyelerle toplam 66 milyon dolar kazanmasını Twitter'dan 'çılgınlık' diyerek eleştirmişti.

Disney, Washington Post gazetesine yazdığı makalede ise yöneticilere verilmesi planlanan ikramiyenin yarısının, Disney'in en az maaş alan yüzde 10 oranındaki 200 bin çalışanına verilmesi gerektiğini kaleme aldı.

Disney, "Bahsettiğimiz bu maaş seviyelerinde bir yöneticinin ikramiyesinin yarısından vazgeçmesi, hayat kalitesi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacaktır. Ancak tabanda yaşayan insanlar için bu yoksulluktan ya da borçtan kurtuluş için bir bilet olabilir. Sağlam bir sağlık sistemine ya da çocuğunun eğitimine erişim sağlayabilir" diye yazdı.

Disney'in kurucularından Roy Disney'nin kızı ve Walt Disney'in yeğeni olan Abigail Disney, makalesinde Disney şirketindeki maaş eşitsizliğine dikkat çekmesinin kimilerinin sinirini bozduğunu belirtti.

Ailesi değil kendi adına konuştuğunu belirten Disney, şu cümleleri yazdı:

"Walt Disney Co. lider kadrosuna benim önerim şu. Liderlik yapın. Eğer bunların herhangi biri sizin için ahlak zillerinin çalmasını sağlıyorsa farklı bir şekilde iş yapabilmenin varolduğunu göstermek açısından özgün bir yerdesiniz. Bütün çalışanlarınızı adil bir şekilde ödüllendirin.