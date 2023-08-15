MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Disney Plus Nusret belgeseli çekecek iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama geldi

Disney Plus Nusret belgeseli çekecek iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama geldi

15.08.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk dizisinin iptal edilmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Disney Plus'ın Nusret belgeseli çekeceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili açıklama geldi.

Salt Bae (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe'nin hayatının Disney Plus tarafından belgesel olacağı iddiası gündemde yer aldı. Atatürk dizisinin iptal edilmesinin ardından tepki çeken Disney Plus'ın Nusret belgeseli çekeceği iddiası sosyal medyada olay oldu.

Gündem olan haberde dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi bir Türk değil, ünlü bir Amerikalı yönetmenin çekeceği belirtilmişti.

nusret-disney-plus

AÇIKLAMA GELDİ

Candaş Tolga Işık "Disney Plus yetkililerine 'Disney Plus Nusret belgeseli yapıyor' haberini sordum. 'Külliyen yalan' dediler. Bilginize" açıklamasını yaptı.

c2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes ayrılırlar sanmıştı! 16'ncı evlilik yıl dönümlerini kutladılarHerkes ayrılırlar sanmıştı! 16'ncı evlilik yıl dönümlerini kutladılar
"İki tane göğsü var diye..." sözleri olay olmuştu! Fatih Altaylı, Serdar Ortaç'a sert çıktı: "Sen önce kendine bir sor!""İki tane göğsü var diye..." sözleri olay olmuştu! Fatih Altaylı, Serdar Ortaç'a sert çıktı: "Sen önce kendine bir sor!"
Annesini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakan bir daha baktıAnnesini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Disney Plus nusret sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.