Diyanet İşleri Başkanlığı memur alımı... KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman araştırılıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde görev almak isteyen kişilerin başvuracağı KPSS DHBT 2020 başvuruları 6 Kasım'da başlayacak ve 16 Kasım'a kadar devam edecek. ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı bu yıl 27 Aralık tarihinde yapılacak. İşte KPSS DHBT 2020 sınavının merak edilen diğer detayları...

KPSS DHBT SON BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

ÖSYM tarfından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek için alınacak olan memur adaylarının gireceği KPSS DHBT 2020 sınavı başvuru tarihleri 6 -16 Kasım 2020 olarak belirlendi. KPSS DHBT sınavının geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak ÖSYM tarafınfdan paylaşıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavının yapılmasının ardından sonuçlar açıklanacak. KPSS DHBT 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak edenlere ÖSYM tarfından KPSS DHBT 2020 sonuçları açıklanma tarihi 27 Ocak 2021 olarak duyurulduğunu belirtelim.