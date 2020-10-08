Diyanet İşleri Başkanlığı memur alımı... KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman araştırılıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde görev almak isteyen kişilerin başvuracağı KPSS DHBT 2020 başvuruları 6 Kasım'da başlayacak ve 16 Kasım'a kadar devam edecek. ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı bu yıl 27 Aralık tarihinde yapılacak. İşte KPSS DHBT 2020 sınavının merak edilen diğer detayları...
ÖSYM tarfından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek için alınacak olan memur adaylarının gireceği KPSS DHBT 2020 sınavı başvuru tarihleri 6 -16 Kasım 2020 olarak belirlendi. KPSS DHBT sınavının geç başvuru tarihi 24 Kasım olarak ÖSYM tarafınfdan paylaşıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavının yapılmasının ardından sonuçlar açıklanacak. KPSS DHBT 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak edenlere ÖSYM tarfından KPSS DHBT 2020 sonuçları açıklanma tarihi 27 Ocak 2021 olarak duyurulduğunu belirtelim.
KPSS DHBT'ye giren adayların merak ettiği KPSS DHBT 2020 sınavı kaç dakika sürecek araştıran adaylara, KPSS DHBT sınav süresinin 60 dakika olduğunu belirtelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği şartları ve KPSS başvuru koşullarını taşıyan adaylar bu sınava katılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı memeur adayları KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.
Bu yıl KPSS sınavlarının tarihleri Ağustos ayında başlayarak, beş ay sürecek ve Aralık'a kadar devam edecek. KPSS sınavlarının içinde; lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik, EKPSS, Din Hizmetleri Alan Bilgisi gibi bölümler bulunuyor. İşte 2020 KPSS sınavlarının tarihleri..
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına katılacakların merak ettiği bir diğer konu da 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav ücretleri ne kadar olacağı sorusunun cevabı. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı fakat aşağıda bulunan KPSS lisans sınav ücretlerine yakın bir ücret olması bekleniyor.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
olarak belirlenmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum