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Diyarbakır'da düğün salonunda dehşet anları! Damada kurşun yağdırdı, ifadesi ortaya çıktı: 'Bu evliliğin olmasını istemedim'

06.09.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir kişi, kına gecesini basıp silahla dehşet saçmıştı. Olayda damat ile bir çocuk yaralanırken şüpheli S.A. gözaltına alınıp tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde S.A. "Gelin F.A.'yı seviyordum. Birkaç ay önce F.A.'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde damat Ahmet E. ile bir çocuğun yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.A. "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'BU EVLİLİĞİN OLMASINI İSTEMEDİM'

Şüpheli S.A, emniyetteki ifadesinde, gelinin amcasının torunu olduğunu ve aynı köyde oturduklarını belirterek, yaklaşık 3 yıl önce istedikleri F.A. ile ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini savundu.

S.A, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Gelin F.A.'yı seviyordum. Birkaç ay önce F.A.'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim. Bu duygularımı ve fikirlerimi kimseyle paylaşmadım. F.A. akrabamız olduğu için evimize düğün davetiyesi gelmişti. Kına gecesi olduğunu biliyordum ve kınanın olduğu salona gittim. Salonda ışıklar kapanınca damat ve gelinin geleceğini anladığım için dışarıya çıktım. Gelin ve damat salondan içeri girdiği sırada belimden silahımı çektim. Şarjörde 10 mermi vardı. Damadın arkasından yanaşarak ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sıktıktan sonra silahım elimde göğsüme doğru saklayarak salondan dışarı çıktım."

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Daha sonra gittiği bir arkadaşının köyünde polise teslim olduğunu anlatan S.A, "Düğün salonuna gitme amacım damadı öldürmek değil, düğünü bozmaktı. Bacak tarafına sıktım. O sinirle kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu olaydan dolayı pişmanım. Keşke olay buralara gelmeseydi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, damat Ahmet E'nin özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde damat Ahmet E., dün akşam saatlerinde gelinle salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, damat ile seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralanmıştı.

Ağır yaralanan damat yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis, kaçan şüpheli S.A.'yı gözaltına almıştı. Damadın silahlı saldırıya uğrama anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Kaynak: AA-İHA

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Diyarbakır düğün

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