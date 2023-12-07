Diyarbakır'da yapılan bulvarın adının 'Şeyh Sait' olması tartışma yarattı! Bakan Yerlikaya'ya çağrı yaptı: 'Bu rezil durumu seyretmeyiniz'

Diyarbakır'da Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak olan 12 kilometre uzunluğundaki yolun ismi tartışma yarattı. Kayyum ile yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çevre yoluna, ‘Şeyh Sait Bulvarı' isminin verildiğini duyurdu.

"HANGİ DEVLET VATAN HAİNİNİN İSMİNİ ASILDIĞI ŞEHİRDE BULVARA VERİR?"

Kararın açıklanmasından sonra peş peşe tepkiler geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şunları ifade etti:

"Diyarbakır belediyesine kayyum atanmıştı. Vali aynı zamanda belediye başkanı. Şimdi kayyum vali, Diyarbakır’da Şeyh Sait Bulvarı inşa ediyor. Hangi devlet kendisine karşı isyan etmiş, yüzlerce subayı, askeri ve sivil memuru katletmiş ve sonunda idama mahkum edilen bir vatan haininin ismini asıldığı şehirde inşa ettiği bulvara verir? Madem Şeyh Sait bulvarı yapacaktınız neden kayyum atadınız? HDP’de yapardı Şeyh Sait bulvarını. Siz yapmaya devam edin. Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğiz."

Diyarbakır belediyesine kayyum atanmıştı. Vali aynı zamanda belediye başkanı. Şimdi kayyum vali Diyarbakır’da Şeyh Sait Bulvarı inşa ediyor. Hangi devlet kendisine karşı isyan etmiş, yüzlerce subayı, askeri ve sivil memuru katletmiş ve sonunda idama mahkum edilen bir vatan… https://t.co/iaJ3jAPNiO — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 6, 2023

BAKAN YERLİKAYA ÇAĞRI: 'BU REZİL DURUMU SEYRETMEYİNİZ'

Dönem İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise şunları aktardı:

"Devlete isyanı açık, ihaneti belgeli, Şeyh Sait' gibi bir hainin adını, bir bulvara vermek, alenen ihanetin tarafı olmaktır. İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya bu rezil durumu seyretmeyiniz."

Devlete isyanı açık, ihaneti belgeli, Şeyh Sait' gibi bir hainin adını, bir bulvara vermek, alenen ihanetin tarafı olmaktır. İç İşleri Bakanı Sn @AliYerlikaya bu rezil durumu seyretmeyiniz. https://t.co/GslNLmkUw7 — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) December 7, 2023







