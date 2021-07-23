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  4. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanları ve polise saldırı kamerada

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanları ve polise saldırı kamerada

23.07.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde dün gece koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadının yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polisin yaralandığı, 2 saldırganın gözaltına alındığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde yaşayan ve koronavirüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın'ın fenalaşması üzerine yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın’ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HASTA YAKINLARI OLAY ÇIKARDI

Aydın’ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polis memurunun yaralandığı olayda G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Diyarbakır
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bunlara saglik hizmeti vermeyeceksin
yaşlı insan korona bahanesi olmuş da sizin cahilliğiniz ne olacak 100 sene dahamı yaşatacaktınız
bu olayı amerika yap da gör..bir daha hastanenin önünden geçebiliyor musun?

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