HABER

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını bakır levhalara işliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 12:35 | Son Güncelleme

DİYARBAKIRLI bakır işleme ustası Hasan Barakacı'nın, bakır levhalar üzerine işlediği tarihi mekanlar ve hayvan figürleriyle yaptığı eserler, büyük beğeni topluyor.

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını bakır levhalara işliyor

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIRLI bakır işleme ustası Hasan Barakacı'nın, bakır levhalar üzerine işlediği tarihi mekanlar ve hayvan figürleriyle yaptığı eserler, büyük beğeni topluyor.
Diyarbakır'da 'Bakıra hayat veren adam' olarak tanınan Hasan Barakacı, yaptığı birbirinden güzel bakır panolarla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Barakacı, Diyarbakır'ın simgesi haline gelen Ulu cami, Dörtayaklı minare, Hz. Süleyman Camisi, Yedi kardeş ve Keçi Burçları ile çeşitli hayvan figürlerini bakıra işliyor. Bakır işleme işini 18 yaşındayken, mesleğin piri sayılan merhum Fahrettin Mercan'dan öğrendiğini anlatan Barakacı, "Bu sanatı 2 yılda ustamdan öğrendim. O şimdi hayatta değil, ama ben onun yolunda ilerliyorum. Yaptığım bakır tabloların beğeni kazanması beni çok mutlu ediyor" dedi.
Çeşitli figürler işlediği bakır tepsiler ve panolara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Barakacı, "Büyüklüğüne göre, bakır tepsilere figür işleme işini 6-24 saat arasında değişen sürede tamamlıyorum. Hediyelik tepsilerin tanesini 200 liraya satıyorum. Ancak bu tepsinin büyüklüğüne ve resmin inceliğine göre fiyatı bin liraya kadar artabiliyor. Bakır tabelacılık denilen bu işi çok seviyorum. Bu çalışmamla özellikle Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sunduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını bakır levhalara işliyorDiyarbakır'ın tarihi mekanlarını bakır levhalara işliyorDiyarbakır'ın tarihi mekanlarını bakır levhalara işliyorDiyarbakır'ın tarihi mekanlarını bakır levhalara işliyor

PARTNERBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanıBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanı
Polis kokartı takıp uyuşturucu satan şüpheli, tutuklandıPolis kokartı takıp uyuşturucu satan şüpheli, tutuklandı
Ceylan Ertem, Bursa'da sahne aldıCeylan Ertem, Bursa'da sahne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.