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  4. 3 - 4 gün daha... Kuvvetli yağış uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen o tarihi işaret etti 'Yaz değerleri' Meteoroloji'den son dakika 25 - 29 Mayıs hava durumu

3 - 4 gün daha... Kuvvetli yağış uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen o tarihi işaret etti 'Yaz değerleri' Meteoroloji'den son dakika 25 - 29 Mayıs hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.05.2024 09:41
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Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağış var mı? Hafta sonu için plan yapmayı düşünen vatandaşlar bu soruların yanıtını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son dakika hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji'nin bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı sürüyor. Öte yandan 5 günlük tahmine göre gök gürültülü sağanak yağışların ülkede 3-4 gün daha devam edeceği görüldü. İşte 25 Mayıs Cumartesi son hava durumu tahmini ve illere göre son durum...

3 - 4 gün daha... Kuvvetli yağış uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen o tarihi işaret etti 'Yaz değerleri' Meteoroloji'den son dakika 25 - 29 Mayıs hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Vatandaşların merakla cevap aradığı sorulara yanıt geldi. Gök gürültülü sağanak yağışlar ülkede 3-4 gün daha devam edecek. Diğer yandan Meteoroloji, son hava durumu tahmin raporunu da paylaştı. Bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı sürüyor. İşte son dakika 25 Mayıs 2024 Cumartesi il il hava durumu tahmini...

"YAĞIŞLAR O İLLERDE KUVVETLİ"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur var. Yağışlar Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevresinde kuvvetli. Rüzgar Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli" ifadelerini kullandı.

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"BATIDA YAĞIŞLAR AZALDI"

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Batıda yağışlar azaldı. Marmara ve kuzey Ege'de en az 4-5 gün yağış yok. Sıcaklık ortalamanın biraz üzerinde. Haftaya çarşambadan itibaren yaz değerlerine ulaşacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 24 C, İzmir 29, Antalya 32, Ankara sabah yağmurlu 21 C." dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Ankara çevreleri ile Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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26 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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27 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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28 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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29 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

29

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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