Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

Değişikliğe daha fazla hareket ederek başlayan White, günde 8 kilometre yürümeye başladı. Yemek konusunda kendisini hiçbir şeyden mahrum bırakmadı ancak porsiyonlarını kontrol altına aldı. Şef White yaşadığı deneyin sonrası önüne gelen her şeyi yememesi gerektiğini öğrendi ve bu sayede 127 cm olan belini 35 cm inceltti.

Hayatında değişiklikler yapmasının zamanı geldiğini anlayan şef, zamanının çoğunu mutfakta geçirdiği için spora vakit ayıramıyor ve sürekli bir şeyler yemek durumunda kaldığını söylüyordu. Örneğin servis saati başlamadan önce çalışanlarla birlikte aile yemeği yiyordu ve bu yemeklerin porsiyonları oldukça büyüktü. Sık sık büyük porsiyonlar tüketen şefin yemek yemek için belirli bir saati yoktu, günün her anı onun için yemek saati olmuştu adeta!

Diyet yapmadan 62 kilo vermeyi başaran şef Michael White, New York'ta bulunan Michelin yıldızlı Marea ve Ai Fiori İtalyan restoranlarının sahibi. Dünyaca ünlü olan White, hayatı boyunca hep kiloluydu. Öyle ki aat 11'e geldiğinde ikinci kahvaltısını yapmadan duramıyordu. Fazla kiloları şefin sağlığını etkilemeye başlamıştı artık. Eski enerjisini kaybetmiş bir durumdaydı ve ayaklarında ciddi ağrılar hissediyordu.

Kilo verdikten sonra kalori saymaya başlayan şefin kahvaltısı tereyağlı tam tahıllı tost ya da bir kase yulaf ezmesinin yanında portakal suyundan oluşuyor. Gün içinde sağlıklı atıştırmalıklar tüketiyor. Şef, mutfak çalışanlarıyla beraber gece geç saatlerde yediği yemekleri de hayatından çıkardı.

Evde yemek yerken pirzola yerine fırında tavuk tercih ediyor salata yemeye ağırlık veriyor. Makarna kralının yaptığı en şaşırtıcı değişiklik ise makarnayı neredeyse hayatından çıkarması :) Sadece haftanın bir günü tereyağlı parmesanlı makarne yiyor. Mutfakta yemeklerin tadına bakarken çiğnediğini ve tadını aldıktan sonra çiğnediği parçayı çöpe attığını söyleyen White: "Bir şef olarak mutfakta her şeyin tadına bakarsınız. Eğer bir risotto lokantasındaysanız her risottoyu tatmak zorundasınız. Bu da her ısırıkta 30 kalori anlamına geliyor. Yani 30 risottada 900 kalori alıyorsunuz!" diye durumu özetliyor.

Makarna yıldızının bu basit ama etkili formülü kilo vermek isteyenlere yol gösterecek. Hayatınıza yürüyüş ekleyip, porsiyonlarınızı kontrol ederseniz kilo vermemeniz mümkün değil, tabii herhangi bir sağlık sorununuz yoksa...