Diyet yapmadan 62 kilo veren şefin sırları

Diyet yapmadan 62 kilo vermeyi başaran şef Michael White, New York'ta bulunan Michelin yıldızlı Marea ve Ai Fiori İtalyan restoranlarının sahibi. Dünyaca ünlü olan White, hayatı boyunca hep kiloluydu. Öyle ki aat 11'e geldiğinde ikinci kahvaltısını yapmadan duramıyordu. Fazla kiloları şefin sağlığını etkilemeye başlamıştı artık. Eski enerjisini kaybetmiş bir durumdaydı ve ayaklarında ciddi ağrılar hissediyordu.

Hayatında değişiklikler yapmasının zamanı geldiğini anlayan şef, zamanının çoğunu mutfakta geçirdiği için spora vakit ayıramıyor ve sürekli bir şeyler yemek durumunda kaldığını söylüyordu. Örneğin servis saati başlamadan önce çalışanlarla birlikte aile yemeği yiyordu ve bu yemeklerin porsiyonları oldukça büyüktü. Sık sık büyük porsiyonlar tüketen şefin yemek yemek için belirli bir saati yoktu, günün her anı onun için yemek saati olmuştu adeta!

Değişikliğe daha fazla hareket ederek başlayan White, günde 8 kilometre yürümeye başladı. Yemek konusunda kendisini hiçbir şeyden mahrum bırakmadı ancak porsiyonlarını kontrol altına aldı. Şef White yaşadığı deneyin sonrası önüne gelen her şeyi yememesi gerektiğini öğrendi ve bu sayede 127 cm olan belini 35 cm inceltti.