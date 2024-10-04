MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizisi neredeyse başlamadan bitti... Rabia Soytürk final kararını böyle yorumladı

Dizisi neredeyse başlamadan bitti... Rabia Soytürk final kararını böyle yorumladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.10.2024 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı 'Kör Nokta' dizisi için erken final kararı alındı. Henüz dördüncü bölümde final yapacak olan dizinin başrolü Rabia Soytürk final kararını bakın nasıl yorumladı.

Dizisi neredeyse başlamadan bitti... Rabia Soytürk final kararını böyle yorumladı

Yeni sezonun gelmesiyle birlikte yeni projelerde ekranlardaki yerini almaya başladı. Yeni sezonda reyting kurbanı olan ilk projede belli oldu.

Atv'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi 'Kör Nokta' için final kararı verildi. Başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı dizi dördüncü bölümle ekran macerasını noktalayacak.

KÖR NOKTA 3

FİNAL KARARINI BÖYLE YORUMLADI

Önceki gece bir davette görüntülenen Rabia Soytürk dizisinin final kararı hakkında konuştu. Soytürk 'Bazen oluyor sektörün azizliği diyelim. Herkes her zaman her şeyi yapabilecek diye bir şey yok. Aksilikler olabiliyor, şanssızlıklar olabiliyor... Oldu işimiz güzeldi, ekip güzeldi, tanıdığımız insanlar güzeldi... Bu tecrübelerimizle beraber devam edeceğiz. ' dedi.

RABİA

KÖR NOKTA KONUSU NEYDİ?

Suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

kör nokta 2

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
final rabia soytürk
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı

Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı

Özel Harekat polisi çılgına döndü

Özel Harekat polisi çılgına döndü

Soylu davrandı, Bahçeli durdurdu

Soylu davrandı, Bahçeli durdurdu

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Mobil bankacılık kullananları yakan hata: Ortak Wİ-Fİ'ye dikkat!

Mobil bankacılık kullananları yakan hata: Ortak Wİ-Fİ'ye dikkat!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.