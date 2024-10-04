Dizisi neredeyse başlamadan bitti... Rabia Soytürk final kararını böyle yorumladı

Yeni sezonun gelmesiyle birlikte yeni projelerde ekranlardaki yerini almaya başladı. Yeni sezonda reyting kurbanı olan ilk projede belli oldu.

Atv'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi 'Kör Nokta' için final kararı verildi. Başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı dizi dördüncü bölümle ekran macerasını noktalayacak.

FİNAL KARARINI BÖYLE YORUMLADI

Önceki gece bir davette görüntülenen Rabia Soytürk dizisinin final kararı hakkında konuştu. Soytürk 'Bazen oluyor sektörün azizliği diyelim. Herkes her zaman her şeyi yapabilecek diye bir şey yok. Aksilikler olabiliyor, şanssızlıklar olabiliyor... Oldu işimiz güzeldi, ekip güzeldi, tanıdığımız insanlar güzeldi... Bu tecrübelerimizle beraber devam edeceğiz. ' dedi.

KÖR NOKTA KONUSU NEYDİ?

Suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...