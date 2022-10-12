Modem DNS ayarları yapılandırma: Modem üzerinden DNS değiştirme nasıl yapılır?

Modem üzerinden iki farklı DNS sunucusu belirtilmesi gerekir. Biri WAN diğeri ise DHCP'Dir. İnternet bağlantısının kurulduğu servis WAN'dır. DHPC de yerel bir IP ağının en önemli ögesidir. Kullanılan tüm cihazları DHCP tanımlar ve IP adreslerini dağıtır. Modeme bağlı cihazlara tanımlanan DNS adresleri DNS sunucusu tarafından tanımlanır. Bu sayede DNS ayarlarını değiştirmek için yalnızca modem üzerinden işlem yapmak yeterli olacaktır.
DNS ayarlarını değiştirmek için birçok neden olabilir. Güvenlik sağlamak, ebeveyn kontrolünü sağlamak, internet hızının kalitesini arttırmak gibi sebepler ile DNS ayarlarını değiştirme ihtiyacı doğabilir. Bir evdeki ya da ofisteki aynı ağa bağlı olan tüm cihazların DNS ayarlarını değiştirmek isteniyorsa bu işlem modem üzerinden yapılmalıdır.
Aynı ağ üzerindeki bilgisayar, tablet, oyun konsolu, akıllı hoparlör, tablet, telefon, televizyon ve bunlar gibi internete bağlanabilen tüm cihazlar DNS sunucu ayarlarını modem üzerinden alır. Modemin DNS sunucuları değiştirildiğinde aynı ağı kullanan tüm cihazların ayarları da değişir.
Modem DNS ayarlarını değiştirmek için modemin ara yüzüne ulaşılmalıdır. DNS ayarlarını değiştirmek için şu adımlar sırasıyla uygulanır:
İlk adım modemin web ara yüzüne ulaşmaktır. Hangi adımların uygulanacağı modemin türüne göre değişiklik gösterir. Bu noktada modemin kullanma kılavuzundan yardım alınabilir.
Web ara yüzüne giriş yapıldıktan sonra açılan sayfalardan birinde DNS sunucu seçeneklerine ulaşılır. Buradaki ayarlar değiştirildiği zaman mevcut ağa bağlı olan tüm cihazların ayarları değişir. DNS sunucuları modeme bağlanan cihazlara DHCP protokolü aracılığı ile bağlanır. Bu sebebe bağlı olarak DNS sunucu seçenekleri LAN ya da DHCP sunucu ayarları altındadır.
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