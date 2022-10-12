DNS önbellek temizleme nasıl yapılır? DNS önbelleği nasıl temizlenir?

İnternet kullanıcıları bir siteye girmek istediklerinde bazı hatalar ile karşılaşılabilir. Bu hatalar bazı zamanlarda DNS sunucularının önbellekleri ile ilgili olabilir. Alan ismi değişikliği yapıldığı ya da sitenin IP adresi değiştiği zamanlarda aynı site başka bilgisayarlarda açılmayabilir.

Önbellek kaynaklı olabilecek bu sorunun sebebi kullanıcının siteye önceden giriş yapmasıyla ilgilidir. DNS sunucusu tüm bilgileri önbelleğine kaydettiği için aynı siteye tekrar girilmek istendiği zaman çözümlemesi yapılmayan bilgi önbellekten alınarak kullanılır. Bilgisayar siteyi açmaya çalışır ama siteye giremediği zamanlar olabilir. Bu durumlar için uygulanacak olan yöntem DNS önbellek temizleme işlemi olacaktır.

DNS önbelleği nedir?

Alan adı isimlerinin bağlı olduğu IP adreslerine çeviren sistem, DNS olarak adlandırılır. Web sitelerine kolay ve hızlı yoldan ulaşılmasını sağlar. DNS sistemi kullanıcıların sitelere ulaşabilmesi için daha önce girdikleri tüm IP adreslerini kayıt altına alırlar. IP adresleri DNS önbelleklerine kaydedilir.

DNS önbelleği nasıl temizlenir?

Bazı web siteleri DNS adresi değişikliği yaşadığı ya da geçerliliğini kaybettiği için açılmayabilir. Açılsa dahi güncellenmiş halini görüntülemek mümkün olmaz. Bu durumlarda önbellek temizliği yapılmalıdır. Böylece DNS hafızası silinir ve IP yenilenir.

Bilgisayardan önbellek temizleme işlemi şu şekilde yapılır:

Başlat menüsünden çalıştır seçeneği tıklanır.

Açılan pencereye cmd yazılır ve tamam butonu seçilir.

Açılan komut ekranına şu komutlar sıra ile yazılır: ipconfig / flushdns, ipconfig /release, ipconfig / renew, exit.

Takip edilen bu adımların ardından DNS önbelleği temizleme işlemi tamamlanır.

DNS önbelleği temizleme ne işe yarar?

İnternet sitelerine girilen herhangi bir cihazda önbelleği temizliği yapmak cihazın internet kalitesini arttıracaktır. Her zaman girilen sitelere girerken yaşanan sorunlar da bu sayede ortadan kalkar.

Telefon DNS önbelleği temizlemesi nasıl yapılır?

Farklı işletim sistemine sahip olan cihazların önbellek temizleme işlemleri de farklılık gösterebilir. Örneğin Android işletim sistemli cihazlarda önbellek temizlemek için şu adımlar takip edilir:

Ayarlar menüsü açılır.

Uygulamalar seçeneğine dokunur.

Menü altındaki uygulama yöneticisi listesinden Chrome seçilir.

Depolama başlığından Clear Cache seçeneğine dokunulur.



