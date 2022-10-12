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DNS önbellek temizleme nasıl yapılır? DNS önbelleği nasıl temizlenir?

12.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün sayısı daha da artan internet kullanıcıları bir siteye girmek istedikleri zaman o sitenin asıl adresini yazmak yerine DNS sistemindeki kayıtlı olan IP adreslerinden yararlanırlar. Ancak bazı durumlarda DNS önbelleği dolar ve temizlenmesi gerekir. Bu işlem farklı cihazlar ve işletim sistemleri için farklı adımlar izlenerek yapılır. DNS önbellek temizleme nasıl yapılır?

DNS önbellek temizleme nasıl yapılır? DNS önbelleği nasıl temizlenir?

İçindekiler

  • DNS önbelleği nedir?
  • DNS önbelleği nasıl temizlenir?
  • DNS önbelleği temizleme ne işe yarar?
  • Telefon DNS önbelleği temizlemesi nasıl yapılır?

İnternet kullanıcıları bir siteye girmek istediklerinde bazı hatalar ile karşılaşılabilir. Bu hatalar bazı zamanlarda DNS sunucularının önbellekleri ile ilgili olabilir. Alan ismi değişikliği yapıldığı ya da sitenin IP adresi değiştiği zamanlarda aynı site başka bilgisayarlarda açılmayabilir.

Önbellek kaynaklı olabilecek bu sorunun sebebi kullanıcının siteye önceden giriş yapmasıyla ilgilidir. DNS sunucusu tüm bilgileri önbelleğine kaydettiği için aynı siteye tekrar girilmek istendiği zaman çözümlemesi yapılmayan bilgi önbellekten alınarak kullanılır. Bilgisayar siteyi açmaya çalışır ama siteye giremediği zamanlar olabilir. Bu durumlar için uygulanacak olan yöntem DNS önbellek temizleme işlemi olacaktır.

DNS önbelleği nedir?

Alan adı isimlerinin bağlı olduğu IP adreslerine çeviren sistem, DNS olarak adlandırılır. Web sitelerine kolay ve hızlı yoldan ulaşılmasını sağlar. DNS sistemi kullanıcıların sitelere ulaşabilmesi için daha önce girdikleri tüm IP adreslerini kayıt altına alırlar. IP adresleri DNS önbelleklerine kaydedilir.

DNS nedir, ne işe yarar? DNS nasıl çalışır?DNS nedir, ne işe yarar? DNS nasıl çalışır?

DNS önbelleği nasıl temizlenir?

Bazı web siteleri DNS adresi değişikliği yaşadığı ya da geçerliliğini kaybettiği için açılmayabilir. Açılsa dahi güncellenmiş halini görüntülemek mümkün olmaz. Bu durumlarda önbellek temizliği yapılmalıdır. Böylece DNS hafızası silinir ve IP yenilenir.

Bilgisayardan önbellek temizleme işlemi şu şekilde yapılır:

  • Başlat menüsünden çalıştır seçeneği tıklanır.
  • Açılan pencereye cmd yazılır ve tamam butonu seçilir.
  • Açılan komut ekranına şu komutlar sıra ile yazılır: ipconfig / flushdns, ipconfig /release, ipconfig / renew, exit.

Takip edilen bu adımların ardından DNS önbelleği temizleme işlemi tamamlanır.

DNS önbelleği temizleme ne işe yarar?

İnternet sitelerine girilen herhangi bir cihazda önbelleği temizliği yapmak cihazın internet kalitesini arttıracaktır. Her zaman girilen sitelere girerken yaşanan sorunlar da bu sayede ortadan kalkar.

Telefon DNS önbelleği temizlemesi nasıl yapılır?

Farklı işletim sistemine sahip olan cihazların önbellek temizleme işlemleri de farklılık gösterebilir. Örneğin Android işletim sistemli cihazlarda önbellek temizlemek için şu adımlar takip edilir:

  • Ayarlar menüsü açılır.
  • Uygulamalar seçeneğine dokunur.
  • Menü altındaki uygulama yöneticisi listesinden Chrome seçilir.
  • Depolama başlığından Clear Cache seçeneğine dokunulur.
DNS_probe_finished_nxdomain ne demek? DNS_probe_finished_nxdomain hatası ve çözümü nedir?DNS_probe_finished_nxdomain ne demek? DNS_probe_finished_nxdomain hatası ve çözümü nedir?


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DNS dns ayarları
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