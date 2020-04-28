Doç. Dr. Haluk Zülfikar: Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz

İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikar, “Yazın virüs sabit halde ama ölmüyor ve yok olmuyor. Zaten tehlike orada, tekrar etme riski orada. Dolayısıyla biz yaşam tarzımızı olabildiği kadarıyla düzenleyerek, bu sabit virüsü kontrol altına tuta tuta sıfıra indirgemeye çalışacağız” diye konuştu. 'ÜÇ KIRILMA BEKLENİYOR'



Doç. Dr. Zülfikar, virüsün kırılma süreçlerini şöyle anlattı: “Biz İstanbul Üniversitesi olarak yaptığımız çalışmada şunu tespit ettik; Türkiye’de hastalanan insan sayısı artıştaydı, şimdi artık azalışa doğru döndü. Üç tane kırılma bekleniyor. Biri bu dönüşün olduğu kırılma, onu yaşadık. Şimdi bir süre sonra o hızlı azalmanın eğiliminde bir değişim olacak. Sonra bir daha değişecek. İkinci ve üçüncü kırılmalardan sonra paralel olarak devam edecek. Bizim amacımız bunu paralel olarak devam eden noktaya getirmek. Yaklaşık mayısın ikinci haftasından sonra, üçüncü haftasında eğimin değişmesini bekliyoruz. Buralarda yaklaşık 700-800 vaka ile karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Sonra da vaka sayısı 200-100 kadara inmeye başlayıp, 20’ler-10’lar seviyesine gelerek gidecektir. Haziranın ilk on gününde tekrar olumlu yeni bir kırılmayı daha bekliyoruz. Virüsün hastalandırdığı insan sayısının gittikçe azalması, çok az sayılarda seyretmesi, temmuzun ikinci haftası gibi olacaktır. Bu hastalık covid vakaları denilen, üç şekilde geçen ve solunuma tutunan bir hastalık. Havadan geçiyor, ağzımızdaki partiküller vasıtasıyla cisimlerin üzerine konup oradan bize geçiyor, bir de kontaklarımızdan geçiyor. Lakin bu geçişkenliği çok önemli kılan ve arttıran bir unsur var. O da iklim. İklim değişimde de her şey var. Havanın değişimi, suyun değişimi, toprağın değişiminin hepsi var ama en fazla hava etkin. Hepsi birbiriyle ilintili ama havadaki sıcaklık ve bağıl nem önemli” ifadelerini kullandı.

'SICAKLIK VE BAĞIL NEM BELİRLİ ARALIKLARDA OLDUĞUNDA VİRÜS KONRTOL ALTINA ALINIYOR'



Sıcaklık derecesi 20, bağıl nem düzeyi ise 40 ile 80 arasında olduğunda koronavirüsün kontrol altına alınma olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyen Doç.. Dr. Zülfikar, şöyle devam etti: “Yale Üniversitesi ile Zürih Üniversitesi’nin ortak yaptığı son çalışmada görüyoruz. Sıcaklık ve bağıl nem belirli aralıklarda olduğunda virüsün hareketliliği kontrol altına alınıyor. Yaklaşık olarak sıcaklık 20 derecelere geldiğinde ve bağıl nem düzeyi 40 ile 80 arasında olduğunda virüsün kontrol altına alınma olasılığı çok yükseliyor. Sıcaklığın ya da bağıl nemin artması, azalması değil. Bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Bunun için 2 unsur var; içerideki bağıl nem ve sıcaklık ile dışarıdaki bağıl nem ve sıcaklık. Evlerimize kapanmış olduk. Evlerimizde sıcaklık ve bağıl nemi muhafaza etmeye çalıştık. Mevsimlere göre ayırdığımızda tropikal olan ciddi yaz ayları, ilkbahar ile sonbahar gibi yumuşak dönemler ve kış ayları diyebiliriz. Kış aylarında eğer bağıl nem oranı 40’ın altına düşerse ve sıcaklık da 5 derece seviyesinde olursa riskli. O yüzden de ciddi yayılıyor. Yazın da sıcaklık 80 derecelerin üstüne çıkınca risk artıyor ama bizim bölgemizde daha dengeli olacağını düşünüyoruz.”