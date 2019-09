Doctor Strange 2’yi ne zaman izleyeceğiz?

İlk filmiyle çok başarılı bir çıkış yakalayan Benedict Cumberbatch’lı Doctor Strange’in devam filminden beklenen haber nihayet geldi.

Yazının buradan sonrasında Avengers: Endgame filminden sürprizbozan (spoiler) bulunmakta!

Başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch’ın canlandırdığı Doctor Strange, Avengers: Endgame’de geri dönerek evreni kurtarmak için savaştı. Avengers: Endgame sonrasında ikinci film Doctor Strange 2 için yeşil ışık yakıldı. Filmin tam adı Doctor Strange in the Multiverse of Madness olarak duyuruldu.

Marvel evreninin dördüncü fazında yer alan serinin ikinci filminin, 7 Mayıs 2021 tarihinde vizyondaki yerini alması planlanıyor.

Yönetmen koltuğunda ilk filmin de kamera arkasına geçen Scott Derrickson oturacak. Başrolde bir kez daha Benedict Cumberbatch‘i göreceğimiz filmde ona bu sefer Elizabeth Olsen eşlik edecek. Doctor Strange’de yer alan diğer bir oyuncu Benedict Wong, filmin çekimlerinin 2020 yılında başlayacağını düşündüğünü söyledi ve filmin yeni bir yazarı olduğunu belirterek daha fazla ayrıntıya girmedi.